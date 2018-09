Hechingen Ganze HzL-Stammstrecke soll elektrisch werden

Hechingen/Gammertingen / HZ

Dass die Stammstrecke der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) auf dem Abschnitt zwischen Hechingen und Burladingen irgendwann in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre elektrifiziert werden soll, ist längst Bestandteil der Planungen für die Regionalstadtbahn Neckar-Alb. Schließlich sollen auch die Züge von der Zollernalb irgendwann direkt in den neuen Stuttgarter Bahnhof hinein schnurren können. Außen vor war bislang noch der HzL-Streckenabschnitt zwischen Burladingen und Gammertingen. Das ist seit gestern anders.

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winne Hermann (Grüne) teilte mit, dass jetzt auch der Abschnitt von Burladingen nach Gammertingen in den „vordringlichen Bedarf“ des Konzeptes zur weiteren Elektrifizierung von Schienenwegen aufgenommen worden sei. Dies sei das Ergebnis der Anhörung von Verbänden und Organisationen. „Die Rückmeldungen“, so Hermann, „zeigen, dass das Interesse an Elektrifizierungsmaßnahmen in den Regionen weiterhin hoch ist. Allerdings muss auch der Bund seinen ureigenen Verpflichtungen für die Bundesschienenwege nachkommen und das angekündigte Sonderprogramm zur Elektrifizierung zeitnah einführen, da das Land das Elektrifizierungskonzept nicht aus eigenen Finanzmitteln umsetzen kann.“

Neu aufgenommen in den vordringlichen Bedarf wurde außerdem der Streckenabschnitt zwischen Tuttlingen – Fridingen (Donautalbahn). Der Ringzug auf der Baar und die Regionalstadtbahn Neckar-Alb würden somit betrieblich sinnvoll abgerundet, heißt es in der Stellungnahme des Verkehrsministeriums.

Die Elektrifizierung bis Gammertingen gilt als wichtig, weil sich dort der HzL-Betriebshof mit rund 300 Mitarbeitern befindet.