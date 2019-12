Wer am Ende Recht haben wird, steht wahrscheinlich noch lange nicht fest. Sicher ist dagegegen, dass dem Chef des Hauses Preußen allseits ein „PR-Desaster“ attestiert worden ist, als die geheimen Verhandlungen von Bund, Berlin und Brandenburg mit den Hohenzollern über mögliche Rückgaben und Entschädigungen wegen Enteignungen aus der DDR-Zeit plötzlich publik wurden. Fortan hielt sich der Preußen-Prinz persönlich zurück und ließ nur seinen Sprecher an die Mikrophone. Vor wenigen Wochen hat Georg Friedrich Prinz von Preußen bei einem Termin just auf der Burg Hohenzollern allerdings sein Schweigen gebrochen. Seine Stellungnahmen werden jetzt aber noch ausführlicher. Aus dem PR-Desaster, so könnte man schließen, soll eine PR-Offensive werden.

„Gekippte Stimmung“

Zeitgleich berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa), dass in Berlin die Verhandlungen feststecken würden. Von „gekippter Stimmung“ ist die Rede. Bislang haben sich beide Seiten für eine Einigung ausgesprochen, für die es keine gerichtliche Auseinandersetzung braucht. die Hohenzollern hofften, so dpa, weiterhin auf eine „umfassende gütliche Einigung“.

Der PR-Vorstoß des Preußen-Chefs umfasst insbesondere eine runderneuerte Internetseite (www.preussen.de). Dazu Georg Friedrich Prinz von Preußen in einer Pressemitteilung: „Meine Familie möchte auch an dieser Stelle wichtige und kritische Fragen beantworten, die sich aus der öffentlichen Diskussion ergeben haben.“

„Erheblicher Vorschub“

Knackpunkt der Auseinandersetzung über Rückgabe und Entschädigung ist die Frage, ob die Hohenzollern, in diesem Falle geht es speziell um den einstigen Kronprinzen Wilhelm, dem Nationalsozialismus „erheblichen Vorschub“ geleistet haben – oder eben nicht. Bislang bestätigen jeweils zwei Gutachten die eine und die andere Seite.

Das schildert der Preußen-Chef auf der Internetseite so: „Zwei Gutachten gab der damalige brandenburgische Finanzminister Görke (Die Linke) in Auftrag. Sie kommen auf der Basis schon bekannter Quellen, die zum Teil bereits vor Jahren (...) veröffentlicht wurden, zu dem Schluss, der Kronprinz habe der Errichtung des nationalsozialistischen Regimes ,erheblichen Vorschub’ geleistet. Folgt man der Argumentation dieser Gutachter, wäre ein Entschädigungsanspruch ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu stehen zwei Gutachten, die von der Familie in Auftrag gegeben wurden. Auch auf der Grundlage neuer und bisher nicht berücksichtigter Quellen und Erkenntnisse kommen sie zu dem Ergebnis, dass angesichts der bestehenden Faktenlage ein ‚erhebliches Vorschubleisten‘‘ nicht gegeben sei. Das würde den Entschädigungsanspruch bestätigen.“

„Offener Umgang“

Das liest sich ebenso neutral wie der Rest des Beitrags in Sachen „erheblicher Vorschub“. Die Familie, so heißt es auf der Internetseite, bekenne sich zum offenen Umgang mit ihrer Geschichte, und das schließe die kritische Auseinandersetzung damit ein. Folgerichtig habe auch den vom Land Brandenburg beauftragten Parteigutachtern der Zugang zum Hausarchiv offengestanden, das sich auf der Burg Hohenzollern befindet. Die Familie bekenne sich ebenso zu einer unvoreingenommenen Auseinandersetzung mit den historischen Themen, und es stehe für sie außer Frage, dass sie sich einem rechtstaatlichen Verfahren anvertraue. Georg Friedrich Prinz von Preußen: „Dem Ausgang dieses Verfahrens sieht die Familie zuversichtlich entgegen.“

