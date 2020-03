Beim ersten Fall handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus dem Zollernalbkreis, der als Mitglied einer Reisegruppe zum Ski fahren in Südtirol war. Die Rückkehr erfolgte am Wochenende (29.2./01.03.). Am 2. März zeigte der Mann dann entsprechende Symptome. Er befindet sich derzeitig in häuslicher Isolation. Am Dienstagnachmittag um 15 Uhr wollen das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises und das Zollern-Alb-Klinikum in einer Pressekonferenz Details zu dem ersten bestätigten Corona-Fall im Zollernalbkreis bekanntgeben. Dann dürfte auch bekannt gegeben werden, wie die Behörden mit den weiteren Mitgliedern der Reisegruppe verfahren. Nach den bisherigen Erfahrungen werden auch sie unter häusliche Quarantäne gestellt.

Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus und einer damit verbundenen Quarantäne greift im Hohenzollerischen um sich. In den Supermärkten sind haltbare Lebensmittel besonders begehrt.

Weitere bestätigter Fall in Ulm

Ein weiterer bestätigter Fall wird aus dem Stadtkreis Ulm gemeldet. Die 45-jährige Frau kam aus dem Skiurlaub in Südtirol und wird derzeit in der Universitätsklinik Ulm isoliert versorgt. Das Gesundheitsamt ermittelt die Infektionskette.