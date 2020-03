Das Universitätsklinikum Tübingen hat am Mittwochmorgen mitgeteilt: „In enger Abstimmung mit der Abteilung Gesundheit des Landratsamts in Tübingen hat das Uniklinikum Tübingen die drei mit dem Coronavirus infizierten Patienten am Dienstagabend in die häusliche Isolation entlassen. Die weitere Betreuung übernimmt ab sofort die Abteilung Gesundheit des Landratsamts.“

Aktuell keine Corona-Infizierten in der Uniklinik

Somit versorge das Uniklinikum Tübingen aktuell keine mit dem Coronavirus infizierten Patienten mehr.

Jetzt 44 Infizierte im Land

Am Mittwochvormittag ist die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg auf 44 gestiegen. Bei allen Patienten nehme die Krankheit einen leichten Verlauf, sagte Sozialminister Manne Lucha im Landtag.

Von den neuesten bestätigten Covid-19-Fällen betroffen sind Freiburg (3 Fälle), der Bodenseekreis (ein Fall) sowie Ulm (3 Fälle).

Details hat soeben das Sozialministerium mitgeteilt: Ein Mann aus dem Bodenseekreis erkrankte nach seiner Rückkehr aus Bormio (Italien/Lombardei) am 3. März mit milder Symptomatik. Er befindet sich derzeit in häuslicher Isolation.

Lauter Rückkehrer aus Südtirol

Bei den Fällen aus dem Raum Freiburg handelt es sich um einen Mann (Jahrgang 1966), der sich zuvor in Südtirol (Italien/Obereggen) aufgehalten hatte sowie um einen weiteren ebenfalls aus Südtirol (Italien/Wolkenstein) zurückkehrenden Mann (Jahrgang 1957) mit milden Symptomen. Auch ein Mädchen (Jahrgang 2008) erkrankte als Kontaktperson ihres Vaters an Fieber, Schwindel sowie Kopfschmerzen und befindet sich, wie die beiden anderen Fälle, in häuslicher Isolation.

Bei den Fällen in Ulm handelt es sich um drei Mitglieder von insgesamt vier Familien, die sich während der Faschingsferien gemeinsam in Südtirol aufgehalten hatten. Es handelt sich um zwei männliche Erwachsene (48 und 53 Jahre) sowie um einen zwölfjährigen Jungen. Alle vier Familien befinden sich derzeit in häuslicher Isolation.

