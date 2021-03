Wer am Sonntag, 14.03.2021, am Montag, 15.03.2021, oder am Dienstag, 16.03.2021, einen AstraZeneca-Impftermin in Tübingen hat, guckt in die Röhre: Das Zentrale Impfzentrum Tübingen sagt insgesamt 980 Impftermine kurzfristig ab, weil AstraZeneca seine Liefermengen reduziert hat.

Betroffene werden nicht einzeln informiert

Wichtig: Es gibt keine individuellen Absagen und keine automatischen Ersatztermine. Die Betroffenen müssen sich eigenständig um einen neuen Impftermin bemühen. Von der Absage nicht betroffen sind Impfberechtigte, die Termine für Impfungen mit Biontech oder Moderna haben.

Das Landratsamt Zollernalbkreis teilt ergänzend mit: Das Kreisimpfzentrum Meßstetten ist von der Reduktion der Impfstofflieferungen nicht betroffen.

Liefermengen kurzfristig reduziert

In der Pressemitteilung des Tübinger Landratsamtes heißt es: „Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat dem Zentralen Impfzentrum in Tübingen am 9. März 2021 mitgeteilt, dass die zugesagten Impfstofflieferungen AstraZeneca kurzfristig wegen der Reduktion der Liefermengen an das Land reduziert werden. Nachdem die Impfzentren vom Sozialministerium angewiesen wurden, bei AstraZeneca-Impfstoff keine Rücklagen zu bilden, müssen nun kurzfristig vereinbarte Termine abgesagt werden.

Dies führt im Impfzentrum in Tübingen am Sonntag, 14.03.2021, zu 140 Terminabsagen, am Montag, 15.03.2021, und Dienstag 16.03.2021, jeweils zu 420 Absagen, zusammen 980 Termine.“

Neue Termine über 116 117 derzeit fast nicht zu kriegen

Und weiter: „Es können keine Termine individuell abgesagt oder beibehalten werden. Die Terminabsagen müssen über ein standardisiertes Schreiben des Terminservice-Programms des Landes erfolgen. Darin sind die Gründe nicht angegeben. Deshalb versucht das Impfzentrum, über die Presse die Bevölkerung zu informieren. Der Landkreis Tübingen bedauert diesen Umstand außerordentlich – zumal die Bürgerinnen und Bürger neue Termine über die 116 117 vereinbaren müssen, was aufgrund der derzeitigen Impfstoffknappheit kurzfristig im Impfzentrum in Tübingen kaum möglich sein wird.“