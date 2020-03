Auch in Zeiten von Corona gibt es immer wieder Feuerwehreinsätze. Bisher rückten die Hechinger Feuerwehrleute wie vor der Pandemie, also ohne besondere Schutzmaßnahmen, zu den Einsätzen aus. Schon die Anfahrt zur Einsatzstelle findet in den Feuerwehrfahrzeugen in räumlicher Enge satt, so dass dort kein ausreichender Abstand gewährleistet werden kann. Das hat bei mancher Feuerwehr schon zur Übertragung des Virus und damit zu einer Anordnung von Quarantäne für die gesamte Mannschaft gesorgt.

Von Trigema sofort Masken bekommen

Damit die Feuerwehr Hechingen auch weiterhin einsatzbereit bleibt und die Feuerwehrmänner sich und ihre Familien untereinander nicht anstecken, wurden jetzt die neu von Trigema in Burladingen produzierten Mund- und Nasenschutzmasken geordert. Ohne die derzeit eigentlich längere Lieferzeit erhielt die Feuerwehr unbürokratisch und schnell die Zusage von Trigema über die sofortige Lieferung.

Die Feuerwehr-Waschmaschine macht sie sauber

So konnten die Feuerwehrmänner schon mal einen „Probe-Einsatz“ mit den neuen Mund- und Nasenschutzmasken machen. Die Schutzmasken sind waschbar und können in der feuerwehreigenen Waschmaschine mit der notwendigen Waschtemperatur und Desinfektionsmittel wieder „einsatzbereit“ gemacht werden.

