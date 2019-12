Schon wer nach Bisingen am Sonntag hinein fuhr, merkte: Hier ist etwas Besonderes los. Die Menschen strömten auf ein Ziel zu: den Bisinger Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte. Über 100 Stände lockten: vom Bereich Bahnhofstraße bis hinauf zur Nikolauskirche. Autofahrer wurden umgeleitet.

Musizierende Nikoläuse mit wehenden Bärten

Zum Auftakt gab es reichlich Sonnenschein. Am frühen Nachmittag aber zog sich der Himmel zu und es wehte ein ordentliches Lüftchen. Was dem Nikolaus, der Geschenke an (brave) Kinder verteilte oder den Musikern des Musikvereins Bisingen, ebenfalls als Nikoläuse gewandet, mit Mantel, Mütze und Bart, natürlich wenig ausmachte; außer dass den Musikern die Barthaare ins Gesicht flogen und, bevor die Trompete angesetzt wurde, erst einmal wieder entfusselt werden mussten.

Der Bisinger Weihnachtsmarkt, gestemmt von vielen Helfern, die für einen guten Zweck zusammenkommen, bot die ideale Gelegenheit, nach noch fehlenden Geschenken Ausschau zu halten, was auch Bisingens Bürgermeister und Ehefrau nutzten.

Kinderkarussell und Zuckerwatte, Wust und Wild

Ein kleines Kinderkarussell drehte sich, Zuckerwatte und Bubble-Waffeln (in kreativer Zusammensetzung) lockten. Und wer alles eingekauft und gesehen hatte, konnte bei heißen Getränken und ordentlich etwas für den Magen – von Wurst bis Wild – verweilen. Gute Bekannte trifft man auf dem Bisinger Weihnachtsmarkt ja immer. Die Veranstalter können zufrieden sein.

