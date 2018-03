Hygiene Pilotprojekt Taubenschlag ist gescheitert

Göppingen / Von Sandra Schröder

Der Versuch, die Tauben aus der Innenstadt zu locken, ist misslungen. Die Vögel nehmen den Taubenschlag nicht an.

Offenbar ist das Pilotprojekt, mit dem die Taubenplage in der Göppinger Innenstadt bekämpft werden sollte, gescheitert. Für 25 000 Euro ließ die Stadt den Dachstuhl des Schuppens in der Kapphan-Anlage nahe der Oberhofenkirche zu einem Taubenschlag umbauen. Dieser ging im März 2016 in Betrieb. Taubenwart Stefan Raindl vom Tauben- und Zwerghuhnzüchterverein 1955 Stauferland hat „wiederholt Locktauben im Schlag eingesetzt, ohne dass Tauben aus den belasteten Stadtgebieten angelockt werden konnten“, erklärt der Pressesprecher der Stadt, Olaf Hinrichsen. Der Taubenschlag steht demnach leer. Das Problem: Die Göppinger Stadttauben seien standorttreu und ließen sich nicht umsiedeln.

Einen weiteren Grund für das Scheitern des Modellversuchs nennt der stellvertretende Pressesprecher Dejan Birk-Mrkaja auf Rückfrage: Die Locktauben seien wohl gezielt angegriffen worden, etwa durch Marder – so dass die Tiere Gefahr wittern und lieber in ihrem angestammten Domizil bleiben.

Eigentlich sollten bei Erfolg des Pilotprojekts weitere Taubenschläge in Göppingen und den Stadtbezirken eingerichtet werden. Damit könnten die Tauben unmittelbar in der Innenstadt artgerecht gefüttert und ihre Zahl reduziert werden. In dem Taubenschlag sollten eigentlich die Gelege der Tiere durch Gips- oder Kunststoffeier ausgetauscht werden. Die Suche nach anderen geeigneten Gebäuden gestaltet sich schwierig: „Die sehr publikumsintensiven innerstädtischen Gebäude der Stadt kommen aufgrund ihrer Nutzung als Taubenschlag nicht in Betracht;“, erklärte Hinrichsen. Und private Gebäudeeigentümer stellten ihr Gebäude bislang für diesen Zweck nicht zur Verfügung.

Grundsätzlich können Tauben Bakterien und Parasiten übertragen. Gefahr besteht dabei vor allem beim Kontakt mit dem Taubenkot. „Die Erreger sind aber auch im Federnstaub der Vögel“, sagt der Leiter des Veterinäramts beim Landkreis, Dr. Michael Pettrich. Wie groß die Gefahr ist, hänge auch von der Resistenz des jeweiligen Menschen ab. Eine große Taubenpopulation in Innenstädten stelle aber allgemein ein hygiene- und ein seuchenschutzrechtliches Problem dar. Gebäude, auf denen sich die Tauben regelmäßig aufhalten und dort koten, werden zu Brutstätten von Erregern.

Mit Blick auf das neue Bahnhofsviertel und das 15-Millionen-Euro-Projekt „Zentrum Untere Marktstraße“ (ZUM) beim Kreissparkassen-Turm, sieht Stadtrat Wolfgang Berge von den Freien Wählern Göppingen (FWG) ein zunehmendes Problem mit der Taubenplage auf die Stadt zukommen. Die Architektur für den Neubau mit 17 Wohnungen sowie 2000 Quadratmetern Büro- und Einzelhandelsfläche mit voraussichtlich offenen Giebeln könnte Tauben anziehen. Im Rahmen der Haushaltsdebatten befürchteten die FWG sogar Downgrading-Effekte der Neubauten durch eine Verschmutzung durch Tauben.

Mit dem ZUM-Projekt sollte das Bahnhofsviertel im Bereich Marktstraße/Geislinger Straße weiter an Attraktivität gewinnen. Genau in dem Bereich ist die Taubenplage aber besonders schlimm. Berge und die FWG sprechen dabei von einer nicht mehr hinnehmbaren Entwicklung. Es sei „eine Zumutung für die späteren Eigentümer und Mieter der geplanten hochwertigen Wohnquartiere mit Dachterrassen und Balkonen“. Eine Belästigung und Verschmutzung durch Tauben im Bereich der Freisitze vor dem Bahnhof sei absehbar.

Berge hält es daher grundsätzlich für sinnvoll, direkt im neuen Viertel einen Taubenturm oder Schlag zu bauen, um das Problem in den Griff zu kriegen. Doch dafür fehlen derzeit separate Mittel im Etat der Stadt. „Dabei sollte die Gesundheit der Leute das wert sein“, findet Berge.

Taubendreck als Ärgernis

Im Zuge der Haushaltsberatungen habe die Stadtverwaltung dem Gemeinderat berichtet, dass der Taubenschlag im Oberhofenpark nicht angenommen werde und deshalb keine positive Auswirkung auf die Tauben-Population festgestellt werden konnte. Der Gemeinderat war laut Dejan Birk-Mrkaja mit den Ausführungen einverstanden, zwei Anträge der FWG wurden zurückgezogen. Darin hatte die Fraktion als dauerhafte Maßnahme eine erste Rate zur Finanzierung der Taubenabwehr im Haushalt von 10 000 Euro gefordert.

Neben den Gesundheitsgefahren durch Tauben sorgten laut FWG die Hinterlassenschaften der Tiere bei Anwohnern, Hauseigentümern, Besuchern, Geschäftsinhabern und Hausverwaltungen zunehmend für Sorgen und Kosten. Die Auslagen des Handels, darunter auch Obst und Gemüse, werde regelmäßig beschmutzt.

Die Stadtverwaltung erklärte dazu, dass der Gemeindliche Vollzugsdienst die Kontrollen deutlich intensiviert habe, um dem unerlaubten Füttern der Tiere Herr zu werden. Die Kontrollen mehrmals in der Woche durch Zivilstreifen hätten frühmorgens an den bekannten Fütterungsplätzen bereits Wirkung gezeigt. Verstöße würden zur Anzeige gebracht. Der Vollzugsdienst bestätigte aber, dass die Population der Tauben hoch ist. Die Tiere fänden zudem durch weggeworfene Speisereste reichlich Futter. Werde ein Verursacher ermittelt, gebe es auch Anzeigen, berichtete die Stadt.

Bekämpfung ist schwierig

Schießen oder vergiften könne man Tauben in Innenstädten nicht, erklärt Berge, der sich mit dem Thema schon länger befasst. Auch der Göppinger Gemeinderat hat mehrfach über die Taubenplage beraten. Das Vertreiben mit einem Falken sei zwar möglich, da sich für die Tauben zahlreiche Verstecke bieten aber nicht so effektiv und vor allem nicht dauerhaft, erklärt Berge.

Bei den Stadttauben handelt es sich wahrscheinlich um verwilderte Haustauben, die sich über Generationen hinweg vermehrt haben, erklärt Pettrich. Als sogenannte „Kulturfolger“ haben sie sich über die Jahre „in der Innenstadt breit gemacht“.