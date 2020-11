Am Sonntag fällt die Entscheidung: Knapp 43 000 wahlberechtigte Bürger sind aufgerufen, bei der Göppinger Oberbürgermeisterwahl ihre Stimme abzugeben. Es ist der zweite Wahlgang, nachdem es am 18. Oktober noch keinen Gewinner gab. Am Sonntag reicht für den Sieg die einfache Mehrheit.

Am Sonntag ab 18 berichten die beiden Medienpartner live aus einem Wahlstudio im Rathaus.

Das Wahlstudio ist hier abrufbar: