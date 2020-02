In den frühen Morgenstunden ging alles ganz schnell. Ermittler der Bundespolizei durchsuchten das Wohnhaus von Michael B. am Rande der Innenstadt, nahmen den Kirchheimer vorläufig fest und fuhren anschließend mit ihm nach Ötlingen, wo die Fahnder Geschäftsräume unter die Lupe nahmen. B. wird verdächtigt, einer der Köpfe einer mutmaßlich rechten Terrorzelle zu sein, die seit ihrem Gründungstreffen im September in Alfdorf von der Polizei observiert worden war.

In Verbindung mit der „Gruppe S“ stellten die Beamten bei einer bundesweiten Razzia Waffen sicher und nahmen zwölf Verdächtige fest. Vier davon sollen zum harten Kern gehören, die Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Moscheen geplant haben sollen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es das Ziel der Gruppe war „bürgerkriegsähnliche Zustände“ herbeizuführen und das Land ins Chaos zu stürzen.

Radikalisierung in geschlossenen Chat-Gruppen

Kennengelernt hatten sich die mutmaßlichen Rechtsterroristen über geschlossene Chat-Gruppen im Internet. Die Hauptverdächtigen wurden in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzen seitdem in Untersuchungshaft, darunter auch Michael B.

Zwei-Mann-Betrieb in der Metallbranche

Der 48-Jährige ist Familienvater und in Kirchheim aufgewachsen. Er ging hier zur Schule und trieb Sport im Verein. Bekannte beschreiben ihn als sportlich ausgesprochen talentiert, durchsetzungsstark und charismatisch. Ein mitunter schwieriger Typ, der durch seine Kreativität auffiel. „Einer, der sagt, wo es langgeht“, wie ihn ein Bekannter beschreibt. Seit etwa drei Jahren betreibt Michael B. mit einem Geschäftspartner einen Zwei-Mann-Betrieb in Ötlingen, der Kleinaufträge für die Metallbranche erledigt. B.’s Geschäftspartner wurde von den Vorgängen am Freitag offenbar völlig überrascht. Er müsse nun schauen, dass er seine Firma schütze und der Betrieb weiterlaufe, sagte er gestern am Telefon. Im Polizeipräsidium in Reutlingen, das auch für den Kreis Esslingen zuständig ist, geht man bisher nicht davon aus, dass Kirchheim zu einem Zentrum einer rechten Szene geworden ist. Dafür gebe es im Moment keinerlei Anzeichen, teilt die Polizei mit.

Schwer bewaffnete Nazi-Terrorzelle

Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte, dass sich bei der Razzia die Verdachtsmomente gegen die Beschuldigten erhärtet haben. Vier von ihnen, darunter Michael B., wird vorgeworfen, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Die acht anderen Festgenommenen sollen zugesagt haben, die rechte Terrorzelle finanziell und mit Waffen zu unterstützen oder bei den geplanten Anschlägen mitzuwirken. Ob bei den Durchsuchungen in Kirchheim auch Waffen gefunden wurden, wollte der Vertreter der Ermittlungsbehörde nicht sagen.