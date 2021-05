Am Ende der siebenstündigen Beratung war das Ergebnis klar: Mit 36 zu 24 Stimmen votierte die Mehrheit der Kreisräte am Freitag für die Pläne von Landkreisverwaltung und Klinik-Geschäftsführung, den stationären Krankenhausbetrieb in der Geislinger Helfenstein-Klinik mit Inbetriebnahme des Kl...