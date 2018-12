Konzert Rudy Giovannini trifft mitten ins Herz

Jebenhausen / Ulrike Luthmer-Lechner

Hallo liebe Freunde“ so begrüßt Rudy Giovannini die rund 250 Konzertbesucher in der Bruder-Klaus-Kirche in Jebenhausen. Nein, das Wort „Fan“ mag er nicht. Es stamme von fanatisch und habe einen negativen Beigeschmack. Inmitten des festlich mit Kerzenlicht, Tannenbäumen und leuchtend roten Adventssternen geschmückten Altarraumes steht der aus Südtirol stammende Sänger elegant gekleidet erhöht auf einem Podest.

Live und mit Herzblut präsentiert er nicht nur neue und traditionelle Lieder zur Weihnachts- und Winterzeit, sondern gewährt auch Einblicke in Privates. Der 44-Jährige mit klassischer Gesangsausbildung, die er an den Konservatorien Bozen und Verona absolvierte, begeistert mit seiner markanten Tenorstimme und rührt manchen Hörer zu Tränen.

Dazwischen versteht es der Gewinner des Grand Prix der Volksmusik (2006), eine gelungene Balance wechselvoller Stimmungen zu zaubern. Kurzweilig unterhält er mit lausbübischem Lachen, packt heitere und ernste Anekdoten aus, flicht Erinnerungen an seine glückliche Kindheit ein und sorgt mit vergnüglichen Erlebnissen auf seinen Tourneen für Gelächter. „Wenn es kalt wird“ und „Der kleine Trommler“ erklingen und binnen weniger Minuten hat der in Leifers lebende Sänger auf Anhieb das Auditorium erobert. Bevor er ins „Weiße Winter-Wunderland“ entführt, informiert er augenzwinkernd: „Ich habe dem etwas abgenudelten Lied neuen Glanz verpasst.“

Die musikalische Bandbreite des Publikumslieblings ist enorm. Vom klassischen Fach wechselt er zur leichten Unterhaltungsmusik, singt Schlager in fünf Sprachen und bedient auch das Genre Musical- und Operetten-Melodien. Der oft „Caruso der Berge“ genannte Rudy Giovannini beschreibt im Gesangsstück „Stille Weihnachtszeit“ die adventliche Atmosphäre, lässt dann mit fröhlichen Melodien die Zuhörer schunkeln und sucht deren Kontakt. Er geht durch das Kirchenschiff, schüttelt Hände, streichelt hie und da eine Wange und lässt dabei seine unter die Haut gehende Stimme erklingen. Kurzum, ein sympathischer Künstler zum Anfassen.

„Meine schönsten Erinnerungen an Weihnachten liegen in der Vergangenheit“ sinniert er und erzählt von seiner Familie, von seiner kranken Mutter. Er erinnert an den Weihnachtsabend in den verschneiten Bergen, als das Christkind mit leisem Glöckchenklang geflogen kam. Zur Sehnsucht an längst Vergangenes gehören Schlittenfahrt, Tannenduft und Plätzchenbacken. „Das Gebäck wurde traditionell versteckt und erst am Heiligen Abend durfte genascht werden“ so leitet er über zum schwungvollen Titel „Einer schaute immer durchs Schlüsselloch“. Neben wundervollen Balladen gehören Gänsehautmomente zu seinem Repertoire. Letztere gab es beim ergreifend interpretierten „Amen“ von Giuseppe Verdi, mit dem der Künstler das stehend applaudierende Publikum in die Pause entließ.

Gedanken und Gefühle zur Weihnachtszeit bündelt er mit „Heidschi Bumbeidschi“ und „Über Nacht hat es geschneit“. Andächtig, still und fasziniert lauschen die Besucher dem „Wolgalied“ aus der Operette „Der Zarewitsch“, das mit seinem beeindruckenden Stimmvolumen durch die Weite des Gotteshauses klingt. In englischer Sprache läutet er die „Jingle Bells“ und singt italienisch von weißer Weihnacht, bevor er vom Publikum umjubelt gefühlvoll die „Stille Nacht“ anstimmt.

Die, die als Fremde kamen, gingen als „liebe Freunde“ nach Hause, dank zweier Sternstunden glanzvoller Unterhaltung mit Rudy Giovannini.

Info Heute ab 20.15 Uhr ist Rudy Giovannini im MDR-Fernsehen in „Die große Show der Weihnachtslieder“ mit Stefanie Hertel zu sehen.