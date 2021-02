Den hohen Bedarf an Kindergartenplätzen kann die Stadt Eislingen nicht erfüllen, obgleich die Eltern einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben. Oliver Marzian, in dessen Fachbereich die Betreuung gehört, berichtete im Gemeinderat, dass bis zum Kindergartenjahr 2023/24 in Nord und Süd zusammen fa...