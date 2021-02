Wichtig ist, wohin man will. Das ist das Ausschlaggebende“, blickt Ayla Cataltepe nach vorne. Vordergründig betrachtet ist klar, wohin die 49-jährige Eislingerin möchte. Sie kandidiert für den Landtag in Stuttgart, möchte am 14. März im Wahlkreis Göppingen das grüne Direktmandat verteidige...