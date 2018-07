Open-Air Jazzklänge auf 25 Harfen beim „Tag der Musik“

950 öffentliche Musikschulen in Deutschland

Aufgabe Die rund 950 öffentlichen Musikschulen in Deutschland, in denen an über 4000 Standorten bundesweit mehr als 1,4 Million Kinder, Jugendliche und Erwachsene von rund 39 000 Fachlehrkräften unterrichtet werden, sind gemeinnützige Bildungseinrichtungen. In der Verantwortung der Kommunen und gefördert von den Ländern, sollen sie laut dem Verband deutscher Musikschulen „mit ihrem verbindlichen Strukturplan, ihren Lehrplänen und ihrem vielfältigen Unterrichtsangebot durch qualifizierte Lehrkräfte die umfassende Erfüllung ihres öffentlichen Bildungsauftrags“ garantieren.