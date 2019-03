Die Mehrzweckhalle in Bünzwangen hat eine weitere Hürde genommen: Mit großer Mehrheit sprach sich der Ausschuss für Technik und Umwelt dafür aus, den Baubeschluss zu fassen. „Wir können eine lange währende Auseinandersetzung jetzt hoffentlich abschließen und kommen zu einer lang ersehnten und guten Lösung“, sagte Bürgermeister Eberhard Keller. Ortsvorsteherin Dagmar Reyer konnte berichten, der Ortschaftsrat habe den Planungen „einstimmig und mit großer Freude zugestimmt“, was für Gemurmel und ungläubige Nachfragen sorgte: „Tatsächlich einstimmig?“ Von der im Ortschaftsrat vertretenen Bürgerinitiative Bünzwangen (BIB) hatte es immer wieder Kritik am Verfahren und am Standort gegeben.

Am heutigen Dienstag entscheidet der Gemeinderat endgültig, doch es ist unwahrscheinlich, das das Ergebnis dann anders ausfällt. Die CDU-Stadträte Brigitte Kreisinger, die mit „nein“ stimmte, und Oliver Knur, der sich enthielt, haben Bedenken wegen der Finanzierung des Vorhabens, das wegen der allgemeinen Baukostensteigerung nun 3,87 Millionen Euro kosten wird.

