Auf rund 800 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Feuer am frühen Sonntagmorgen in der Dr.-Pfeiffer-Straße im Göppinger Stadtteil Bergfeld verursachte.

Ein Passant alarmierte gegen 3.30 Uhr die Rettungskräfte, weil er starken Qualm aus dem Lüftungsschacht einer Tiefgarage quellen sah.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei brach das Feuer in der Tiefgarage eines großen Wohnkomplexes aus bislang unbekannter Ursache aus.

Dabei wurden fünf Autos total zerstört und vier durch die Hitzee stark beschädigt. Auch die Decke der Tiefgarage wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Sie ist aber nicht einsturzgefährdet.

Da der Rauch in eines der Gebäude zog, wurden die Bewohner vorsorglich evakuiert. Etwa 45 Menschen wurden von der Feuerwehr und dem DRK in einer nahegelegenen Kindertagesstätte versorgt. Sie durften nach dem Ende der Löscharbeiten am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurück.

Die Kriminalpolizei nahm noch am Morgen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Göppingen war mit 47 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort.

Bewohner der höheren Etagen des Wohnhochhauses berichteten, sie seien von den Explosionsgeräuschen wach geworden. Die Bewohner konnten zwar wieder in die Wohnungen zurück, nach Zeugenaussagen funktionierten aber Telefon und Fernsehen nicht.