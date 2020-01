Winfried Hermann (Grüne), vielmehr dessen Abwesenheit im Verkehrsausschuss des Landtags, hat am Mittwoch den Koalitionsfrieden in der grün-­schwarzen Landesregierung gefährdet. In der Debatte über Pannen, Verspätungen und Zugausfälle auf der Filstallinie, die Go-Ahead seit Dezember betreibt, glänzte der Verkehrsminister durch Abwesenheit. Auch CDU-Vertreter kritisierten, dass Hermann lieber in Ravensburg als Referent aufgetreten ist, als im Ausschuss Rede und Antwort zu stehen. „Ich bin enttäuscht, dass der Minister nicht da ist“, sagte der Ausschussvorsitzende Karl Rombach (CDU).

„Minister macht sich einen schlanken Fuß“

Martin Rivoir (SPD) begründete die Forderung der Opposition, Hermann sofort in den Landtag nach Stuttgart zu zitieren. Es sei „Land unter“ beim Nahverkehr. Es gehe nicht, „dass sich der Minister einen schlanken Fuß macht“.

Der Antrag von SPD, FDP und AfD scheiterte. Immerhin stimmten drei der sechs CDU-Abgeordneten nicht für den Verkehrsminister und enthielten sich, darunter die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nicole Razavi: „So haben wir uns die Verkehrswende nicht vorgestellt.“ Da aber drei Fraktionskollegen zusammen mit den Grünen stimmten, war die Koalitionsmehrheit gesichert.

Pendler im Kreis Göppingen sind erbost

Amtschef Uwe Lahl, die Nummer zwei im Ministerium, stellte sich Fragen und Kritik, die der Koalitionspartner ebenso heftig wie die Opposition äußerte. Der Minister suche ohnehin noch das direkte Gespräch mit Betroffenen, sagte Hermann Katzenstein (Grüne). Darauf möchte Jürgen Osswald aus dem Kreis Göppingen nicht warten. Er nennt den Zustand der Filstalstrecke, die Stuttgart über Göppingen mit Ulm verbindet, ein „Desaster“. Hermanns Fehlen enttäuscht ihn: „Ich habe extra Urlaub genommen.“

Vorwürfe an Go-Ahead und Stadler

Inhaltlich wiederholte Ministerialdirektor Lahl seine Kritik am Zuglieferanten Stadler. Mängel und verspätete Lieferung der Züge führten zu Stress bei Lokführern von Go-Ahead und seien für den überdurchschnittlich hohen Krankenstand verantwortlich. Die Firmenvertreter Gordon Lemke von Go-Ahead und Andreas Hiller von Stadler versprachen Besserung. Sie wollen Abläufe ändern, etwa mehr Wartungsstellen einrichten. „Wir haben es im Sommer im Remstal geschafft, wir werden es auch dieses Mal schaffen“, sagte Lemke. „Ich bin konsterniert“, bewertete der Pendler Michael Thaut aus Gingen die Debatte. Im Übrigen hat sich Winfried Hermann per Brief an seinen Parteifreund Alex Maier gewandt und schriftlich Erklärungen zum Thema Go-Ahead abgegeben.