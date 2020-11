Ja“, „nein“, „vielleicht“. So einfach und so ungefähr, wie Antworten auf die Schülerfrage: „Willst du mit mir gehen?“ sind, darf es bei Bürgerentscheiden nicht sein. Die Fragen, die zur Abstimmung kommen, müssen so gestellt sein, dass sie klar mit „ja“ oder „nein“ beantwort...