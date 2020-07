Nach dem Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit einer Beerdigung in Schwäbisch Gmünd gibt es jetzt einen zweiten bestätigten Fall im Kreis Göppingen. Betroffen ist ein Kind aus einer vierten Klasse der Uhlandschule in Geislingen.

Zuvor war bereits klar, dass auch ein Ehepaar aus dem Rauman der Trauerfeier am 14. Juli teilgenommen hatte. In den folgenden Tagen erkrankten der Mann und die Frau an einer grippalen Symptomatik. Die Frau wurde positiv getestet. Bei dem Ehepaar und seinen drei Kindern hat manmit zusätzlichen Abstrichen veranlasst. Auch die Verdachtsfälle befinden sich in häuslicher Isolation.