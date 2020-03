Die Rätsche in Geislingen macht weiter Kulturprogramm. Zwar ohne Publikum, dafür live per Videostream. Los geht es schon am Samstag, 28.3.20, um 19 Uhr: Das Rätsche-Urgestein Werner Dannemann wird in der – bis auf den Techniker – leeren Rätsche auftreten.

Corona-Prävention: Rätsche zeigt Konzerte live per Videostream

Zum einen wolle die Rätsche damit als Kulturzentrum weiterhin ein Kulturprogramm bieten, erläutert Wolfgang Best vom Vorstand. Vor allem wollen die Rätsche-Verantwortlichen aber Künstler aus der Region unterstützen, denen durch die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie oft die kompletten Einnahmemöglichkeiten weggebrochen sind. Auf die Idee kam zunächst ein Techniker des Teams. „Überall auf der Welt geben Künstler ja mittlerweile solche Wohnzimmerkonzerte“, sagt Best. Die Entscheidung fiel dann per Telefonkonferenz mit den Verantwortlichen, erzählt er.

Corona-Regeln: Bis zu drei Künstler auf der Bühne erlaubt

„Die Konzerte finden in Abstimmung mit der Stadt und unter strengen Hygieneregeln statt“, betont Best. Es dürfen bis zu drei Künstler mit entsprechendem Abstand auf der Bühne spielen. Alle Musiker bringen ihre eigenen Kabel und ihr Mikrofon mit. Ein Techniker sorgt für Ton und Bild. Auch er muss bezüglich Abstand und Hygiene strenge Regeln beachten. Das Konzert wird dann live auf Youtube gestreamt.

Martina Brandl plant Kabarett per Livestream

Weitere Künstler aus der Region seien angefragt, sagt Wolfgang Best. So wollen etwa Martina Brandl und Martin Rosengarten gemeinsam ein Jazz- sowie ein Kabarettprogramm auf die Bühnen bringen.

Zwei Termine pro Woche sind angedacht: Jeweils donnerstags und samstags um 19 Uhr sollen die Konzerte live aus der Rätsche übertragen werden. Dauer: 30 bis 45 Minuten. Die Künstler erhalten dafür eine moderate Gage. Über den Youtube-Kanal der Rätsche kann sich jeder kostenlos zuschalten. Den Link dazu stellt die Rätsche auf ihrer Homepage und auf Facebook bereit.