Verkehr Metropolexpress: Start doch noch dieses Jahr

Raum Geislingen / SWP

Das Hin und Her um die Anbindung Geislingens an den Metropolexpress (MeX) scheint ein Ende gefunden zu haben – mit einer guten Nachricht für die Bahnfahrer im Geislinger Raum: Wie die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi gestern Abend per Pressemitteilung informierte, soll der Zug aus Richtung Stuttgart nun doch schon ab Dezember im Halbstundentakt bis Geislingen fahren. „Die bis Ulm und Stuttgart durchfahrenden Regionalbahnen müssen in Geislingen nicht mehr 15 Minuten stehen und warten. Diese bisher notwendigen Wartezeiten können nun entfallen.“

Der Start hatte sich immer wieder verzögert; im November hatte Jörg-Michael Wienecke, Amtsleiter für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Landratsamt Göppingen, mitgeteilt, dass es „bei realistischer Betrachtung“ wohl gar bis 2021/22 dauern werde (wir berichteten).

Dass es jetzt schneller geht, liege daran, so Razavi, dass das fehlende Abstellgleis im Geislinger Bahnhof durch das neue Fahrplankonzept doch nicht benötigt werde. Das Verkehrsministerium, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) und der britische Mobilitätskonzern „Go Ahead“ als neuer Betreiber der Züge im Filstal hätten ein neues Konzept entwickelt, das den Verzicht auf das Gleis möglich mache.

Lange war unklar, ob es nach Fertigstellung des Stuttgarter Tiefbahnhofs das dritte Gleis braucht, damit der Fernverkehr in Geislingen den wartenden Metropolexpress überholen kann. „Dass das fehlende Gleis doch nicht benötigt wird, würde eine Kostenersparnis von 1 Million Euro bedeuten“, schreibt Razavi. „Das ist eine super Nachricht für den Bahnverkehr im Filstal und vor allem für den Geislinger Raum.“

Die neuen Überlegungen seien dem Landkreis Göppingen und dem Alb-Donau-Kreis auf Arbeitsebene bereits vorgestellt worden. Wichtig sei nun, dass das Konzept auch für die Schülerverkehre und die Busanbindungen gut geeignet sei, betont die CDU-Politikerin. Sobald diese Abstimmungen abgeschlossen seien, könne das Konzept ausführlicher dargestellt werden.

Die starke Belastung der Schienenstrecke im Filstal werde aber erst abnehmen, wenn Stuttgart 21 und die Neubaustrecke in Betrieb sein werden: Dann seien die Fernverkehrszüge auf der Neubau­strecke unterwegs, und es werde Platz im Filstal frei, um den Regionalverkehr optimal organisieren zu können.