Seit sieben Wochen ist Jennifer Hummel aus Geislingen im „The Biggest Loser“-Camp von SAT.1 in Andalusien. Gehörte sie anfangs zu den eher unauffälligen Kandidaten und schaffte es auf den letzten Drücker, für die Endauswahl nominiert zu werden, so entwickelt sich die 28-Jährige bei den Wettkämpfen gegen die anderen und vor allem im Wettkampf gegen ihr Übergewicht zur erfolgreichen Siegerin. Trainerin Mareike Spaleck bezeichnete Jenny, wie sie in der Sendung genannt wird, als „tolle Person“ und Trainer Ramin Abtin lobte: „Jenny bricht nie ein, Sie liefert immer konstant ab.“

Erneut gewann Jennys Team

Jennifer Hummel hat das selbst bereits festgestellt: „Ich weiß, was ich leisten kann und dass ich stolz auf mich sein kann.“ Erneut gewann Jennys Team die die Herausforderung der vergangenen Woche. Auf der Waage verlor sie weitere drei Kilo.

Jennifer Hummel gehört nun zu den letzten acht Teilnehmern von „The Biggest Loser“. Am Sonntag um 17.45 Uhr zeigt SAT.1, wie sie sich in dieser Woche als Einzelkämpferin schlägt.

