Religion Interkulturelle Wochen: Aleviten laden ein

Geislingen / sts

Der alevitische Glaube steht am Donnerstag, 15. März, bei den Interkulturellen Wochen im Mittelpunkt. Die alevitische Gemeinde lädt um 18.30 Uhr in ihre Räume in der Bleichstraße 3 ein. Seit 2000 sind die Geislinger Aleviten dort zu Hause. In den vergangenen zwei Jahren haben die Vereinsmitglieder ihre Räume mit viel Eigenleistung saniert. Im neu hergerichteten Andachtsraum wird der Verein seinen Besuchern die Inhalte des alevitischen Glaubens näherbringen: Es gibt eine Cem-Zeremonie sowie eine Einführung in Gebetsrituale und Glaubensstrukturen. sts