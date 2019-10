Die Würfel sind gefallen: Christoph Jung ist am Sonntagabend mit einem überragenden Ergebnis von 93,1 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Nellingen gewählt worden. 1646 wahlberechtigte Bürger waren am Sonntag zur Wahl aufgerufen. 1095 von ihnen haben in den eing...