Mehrere Stunden lang waren Feuerwehrleute am Freitag damit beschäftigt, eine brennende Scheune an der Spitalstraße in Amstetten-Dorf zu löschen. Am Sonntagnachmittag bemerkte der Besitzer der Scheune, dass erneut Rauch aus dem Gebäude aufstieg, und alarmierte die Feuerwehr. 14 Mitglieder der A...