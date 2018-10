Abwasser Im Klärwerk hat’s noch Platz

Fichtenberg / Richard Färber

Auch eine Art von Wirtschaftsförderung: Die Gemeinde Fichtenberg wird ihrer Nachbargemeinde Oberrot Kläranlagenkapazitäten ausleihen. Sie werden für eine geplante Pelletierungsanlage der Klenk Holz AG benötigt. Denn beim Betrieb der Anlage wird Abwasser fällig, das dann über die Gemeinschaftskläranlage der beiden Gemeinden geklärt werden soll.

Die zulässige Belastung ist moderat. Sie liegt bei 300 Milligramm pro Liter „csb“. Das Kürzel steht für „chemischer Sauerstoffbedarf“, es bezeichnet die Sauerstoffmenge, die für den Abbau organischer Belastungen benötigt wird. Zum Vergleich: Häusliches Abwasser hat einen csb-Wert von 200 bis 400 mg/l.

Für 10 000 Einwohner ausgelegt

Das Landratsamt in Schwäbisch Hall hat errechnet, dass die Kläranlage bei einem Rund-um-die-Uhr-Betrieb der Pelletierungsanlage mit 720 Einwohnerwerten belastet wird. Die Kläranlage ist für 10 000 Einwohner ausgelegt, die brüderlich geteilt werden: Jede Gemeinde verfügt über 5000 Einwohnerwerte. Ausgelastet ist sie nicht. Die Gemeinde Fichtenberg nutzt lediglich 2300 ihrer Einwohnerwerte, hat also reichlich Kapazitäten zur Verfügung. Oberrot nimmt aktuell rund 4700 Einwohnerwerte in Anspruch, würde also ihre Reserven überschreiten, wenn sie die Abwässer der Pelletierungsanlage mitaufnehmen würde.

Bei Bedarf zurück

„Das sind Anteile, die wir gerade nicht brauchen“, sagte der Fichtenberger Bürgermeister Roland Miola am Freitag im Gemeinderat. Sie würden auch nicht verschenkt oder sonst wie abgegeben, sondern gingen zurück an Fichtenberg, wenn Bedarf entstehen würde. Auswirkungen ergeben sich allenfalls auf die Abrechnungen. Da keine Investitionen nötig sind und auch die Fixkosten etwa fürs Personal konstant bleiben, ergibt sich sogar eine Entlastung. Ob und wie sich das auf die Abwassergebühren auswirken wird, ist offen.

Sicherheits- und Haftungsfragen wird die Gemeinde Oberrot zusammen mit dem Landratsamt klären. Man werde darauf bestehen, dass für den Fall von Grenzwertüberschreitungen eine automatische Abschalteinrichtung installiert wird, schreibt der Oberroter Bürgermeister Daniel Bullinger in der Verwaltungsvorlage für den Gemeinderat. Sie soll auch abschalten, wenn es in der Kläranlage zu einem Störfall kommt.