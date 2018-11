Personalie Geschichtslehrer zum Bürgermeister gewählt

Murrhardt / swp

Die Entscheidung war eindeutig: Rafał Hajdyła erhielt 2943 Stimmen und Leszek Świder 4023 Stimmen. 13 960 Bürger waren wahlberechtigt. Der 53-jährige Leszek Świder wurde damit mit knapp 58 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister von Rabka-Zdrój für die Amtszeit von 2018 bis 2023 gewählt.

Die bisherige Bürgermeisterin Ewa Przybyło wurde nach zwölf Jahren Amtszeit nicht wiedergewählt, teilt die Stadtverwaltung Murrhardt weiter mit. Ewa Przybyło schaffte mit 1935 Stimmen im ersten Wahlgang, der am 21. Oktober stattfand, den Sprung in die Stichwahl am 4. November nicht.

Leszek Świder ist Mitglied der konservativen Partei Solidarna Polska. Er war bislang als Geschichtslehrer an einer Schule in Rabka-Zdrój tätig. Świder ist seit 12 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv als Bezirksrat und seit acht Jahren im Kreistag von Nowy Targ. Er tritt sein Amt als Bürgermeister in Rabka-Zdrój am 22. November an. Bürgermeister Armin Mößner gratulierte Leszek Świder zu seiner Wahl und wünschte ihm viel Erfolg und Tatkraft in seinem Amt. Ewa Przybyło dankte Mößner für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren. In die Amtszeit von Bürgermeisterin Ewa Przybyło fiel auch die Gründung der Vierer-Städtepartnerschaft zwischen Château-Gontier, Murrhardt, ­Frome und Rabka-Zdrój im Jahr 2009 sowie viele Projekte, die Rabka-Zdrój vorangebracht und das Profil der Gemeinde als Kinderkurort geschärft haben.