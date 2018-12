Gschwend Gemeinderat vermisst Transparenz

Gschwend / Rainer Kollmer

Die Gschwender Kämmerei stellt auf das neue kommunale Haushaltsrecht um. Die neuen Begrifflichkeiten und Zuordnungen werden ausführlich diskutiert.

Der gute alte „Kamerale Haushalt“ hat für Gschwend im nächsten Jahr ausgedient. Für Januar 2019 stellt die Gemeindeverwaltung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) um. Das neue Recht wurde vom Landtag Baden-Württemberg bereits 2009 beschlossen und soll vor allem einer transparenten Vergleichbarkeit der kommunalen Finanzplanungen in Baden-Württemberg dienen. Die Gemeinden müssen im Rahmen einer Übergangsregelung spätestens bis zum Haushaltsjahr 2020 auf das NKHR umgestellt haben.

Die Gemeindeverwaltung von Gschwend legte dem Gemeinderat nun die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Hallenbad für 2019 vor. Matthias Klocke, seit 1. Oktober als zukünftiger Nachfolger von Finanzverwalter Walter Werner im Gespräch, stellte das neue computergestützte System vor.

Kreditaufnahme geplant

Die Basis für den neuen Gesamthaushalt bilden die Werte für den „Ergebnishaushalt“, der die geplanten Aufwendungen und Erträge enthält und den „Finanzhaushalt“, der die geplanten Auszahlungen und Einnahmen darstellt. Hinzu kommt dann noch ein Haushaltsquerschnitt. So wird im Ergebnishaushalt für 2019 mit Erträgen von 11,3 Millionen Euro gerechnet. Etwas geringer ausfallende Aufwendungen von etwa 11,2 Millionen Euro dürften für einen erwarteten Überschuss von etwa 35.000 Euro sorgen.

Die Werte im Finanzhaushalt stellen sich ähnlich dar, werden jedoch durch Investitionstätigkeiten oder eingeplante Finanzierungsmittel ergänzt und wechselseitig beeinflusst. Für 2019 ist beispielsweise eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,2 Millionen Euro eingeplant, 200.000 Euro mehr als 2018. Die Kassenkredite werden auf maximal 1,5 Millionen Euro festgesetzt. Die steuerlichen Hebesätze sind weiterhin mit 370 Prozent veranschlagt. In den kommenden Jahren ist jedoch zu erwarten, dass es bei den Steuersätzen für Grundstücke oder Gewerbe höhere Steuermessbeträge geben wird.

Mit dem neuen Haushaltsrecht werden die gewohnten Gliederungsnummern des Kameralen Systems in neue Produktgruppen mit veränderter Bezifferung übergeleitet. Auch die Begrifflichkeiten und die Zuordnungen ändern sich oft deutlich. So lautet die gewohnte Bezeichnung „Kirchliche Angelegenheiten“ nun „Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“. Landschaftspflege, Kinderspielplätze und Erholungseinrichtungen sind zukünftig in der Bezeichnung „Öffentliches Grün, Parkanlagen, Landschaftsbau, Erholungseinrichtungen“ zusammengefasst.

Einzelprojekte nicht auffindbar

Diese „Komprimierung“ führte im Gremium zu ausführlichen Diskussionen, da etliche vereinbarte Vorhaben im neuen System nicht mehr auffindbar waren. Am Etat-Posten von 35.000 Euro („Neue Geräte für Spielplätze“) wurde deutlich, dass der vorgesehene Betrag künftig nur noch als Gesamtsumme mit anderen Ausgaben an anderer Stelle ausgewiesen wird. Erika Ugele, Walter Schober, Gabriele von Eichmann-Schrey und Andreas Joos forderten für den Gemeinderat deshalb eine transparentere Darstellung von Einzelprojekten.

Die Investitionsübersicht bis 2022 verdeutlicht anstehende Projekte: Für 2019 sind weitere Mittel für die Baugebiete Badsee, Maiäcker und Stumpenberg eingeplant. Der Rathaus-Neubau und die Beschaffung von Bauhof-Geräten stehen an. Für die Wasserversorgung sind fast 500 000 Euro im Planansatz. Für 2020 ist eine Zisterne als Ersatz für den Feuersee in Honkling vorgesehen.

Im selben Jahr soll auch die Anschubfinanzierung für eine Realschule anlaufen. Liane Kugler drängte erfolgreich darauf, die erst für 2022 vorgesehene Finanzierung eines Buswartehäuschens in Dinglesmad bereits für 2019 vorzusehen. Es soll jedoch noch das Protokoll der letzten Verkehrsschau abgewartet werden. Die Bilanz der Investitionen wird für 2019 mit über 1,8 Millionen Euro beziffert.

Bürgermeister Christoph Hald versprach, die Beratungsvorlage im Sinne der Transparenz zu überarbeiten und dann erneut dem Gemeinderat vorzulegen.

