Es ist eine Reihe, die sich zu einer festen Größe in Gaildorf entwickelt hat. Die Klinikgespräche, bei denen Mediziner des Diaks in Schwäbisch Hall und des Landkreisklinikums in Crailsheim über Gesundheitsthemen referieren, haben im zu Ende gehenden Jahr mehr als 650 Zuhörer ins Centrum Mensch gelockt. Nun zieht die in Crailsheim ansässige Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH, die die Klinikgespräche in Zusammenarbeit mit dem Diak organisiert, ihre Jahresbilanz.

Mit jeweils 70 Zuhörern am besten besucht waren die Veranstaltungen über akute Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Innovationen im Bereich der Knie-Endoprothetik sowie zu Demenz oder Delir. Auf großes Interesse stießen mit 60 Gästen der Vortrag über rheumatische Erkrankungen, gefolgt von den Vorträgen über Diagnostik und Therapie des Herzinfarktes, Leben mit Diabetes und die schmerzende Schulter mit jeweils rund 50 Teilnehmern.

Neue Techniken

Auch die Klinikgespräche über Schmerztherapie sowie Vorsorge und Therapie von Gefäßkrankheiten und was man gegen Kopfschmerzen tun kann waren mit rund 30 Zuhörern noch gut besucht. Es folgen mit 25 Teilnehmern der Vortrag über Probleme mit der Leistenhernie und mit 23 Besuchern die Vorstellung der chronisch entzündlichen Erkrankungen Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa.

Immerhin noch 19 Gäste wurden beim Klinikgespräch über neue endoskopische Verfahren und Techniken und 18 Personen beim Bericht über die Möglichkeiten der komplementärmedizinischen Begleitung bei Chemo- und Strahlentherapie gezählt. Ein Vortrag über moderne Refluxchirurgie interessierte 15 Besucher. Mit 10 und weniger Teilnehmern stießen die Vorträge über moderne Anästhesie, Brustkrebs, Botox, Zahnimplantate und Essstörungen auf das geringste Interesse.

Die Reihe werde auch im neuen Jahr fortgesetzt, teilt der Veranstalter jetzt mit. Die Gaildorfer Klinikgespräche 2020 starten am Mittwoch, 8. Januar, um 18.30 Uhr mit einem Vortrag von Chefarzt Dr. Claus-Georg Schmedt vom Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall über die Schaufensterkrankheit und Krampfadern.

Am Mittwoch, 29. Januar, erläutert Chefarzt Professor Dr. Alexander Bauer die neuesten Entwicklungen zur Therapie bei Herz-Vorhofflimmern. Am 12. Februar spricht Diak-Chefarzt Dr. Dirk Steinhagen über „patientenindividuell hergestellte Endoprothesen“. Am 26. Februar erläutert Chefarzt Dr. Gregor Stohlmann vom Klinikum Crailsheim die medizinischen Fortschritte in der Anästhesie.

Im März geht es um den Schlaganfall und Schultererkrankungen im Alter. Beckenbodenschwäche und „Ernährung bei Diabetes“ sind die Themen, die im April behandelt werden. Im Mai wird über Adipositas und Endometriose informiert; Im Juni geht es noch einmal um Herzerkrankungen und um die Schilddrüse. Im Juli stehen „Fatigue-Syndrom und Behandlungsmöglichkeiten bei Tumorpatienten“ und „Multimedikation im Alter“ auf dem Programm.

Nach der Sommerpause geht es um „neue Formen der Psychotherapie“ und „Behandlungsmöglichkeiten bei Durchblutungsstörungen und Krampfadern“. Im Oktober geht es um plastische Chirurgie und erhöhte Leberwerte. Im November wird über Verletzungen und Instabilität der Wirbelsäule und Blutverdünnungsmittel informiert. Das Jahresprogramm endet mit einem Vortrag über chronisch entzündliche Darmerkrankungen.