Musik Freudentänze auf Kirchenbänken

Literatur Kai Wielands Debüt

Auf Einladung der Buchhandlung Bücher ABC und der Stadtbücherei gibt der Backnanger Autor am morgigen Donnerstag um 20 Uhr im Heinrich-von-Zügel-Saal der Stadtbücherei sein Debüt. Mit „Amerika“ wurde er Finalist beim Blogbuster, dem Preis der Literaturblogger. Der Literaturkritiker Denis Scheck sagt über das Buch: „Ein eigener Ton, eine eigene Weltsicht, ein schwäbischer William Faulkner, der zur Entdeckung einlädt.“ Der 29-jährige Medienkaufmann studierte Buchwissenschaft in München. Seit 2016 arbeitet er in einem Verlagsbüro in Stuttgart.