Konzert Ein altes Radio spielt die Hauptrolle

Die Moderatoren Steffen Waldenmaier (links) und Christopher Gorke drehen so lange am alten Kasten, bis er in – natürlich unechten – Flammen aufgeht. © Foto: Brigitte Hofmann

Oberrot / Brigitte Hofmann

Punkt 18 Uhr ertönt zum dritten Mal der Gong. Das Haus ist voll. „Was für eine geile Fanfare und so viele Knöpfe“, bestaunen Steffen und Christopher den alten Kasten, den einer von ihnen, dick verstaubt, in einem Keller aufgestöbert hat. Ob sich der wohl über Bluetooth mit dem Handy verbinden lässt? Und erst die Aufschrift: London, Paris – die ganze Welt! Das Ding ächzt und krächzt, aber dann ist doch ein Ton zu hören. Aha, stellen die beiden Freunde fest, sie sind bei Dschingis Khan in der Mongolei gelandet. Und genau an dieser Stelle setzt die echte Musik ein. Das Orchester des Musikvereins Hausen/Rot, die beiden Freunde und das alte Radio teilen sich die Hauptrollen beim Konzert im Dorfgemeinschaftshaus. „Radio in Concert“ – auf diese Idee müsse man erst mal kommen, zollt MV-Chefin Edith Grün am Schluss des Abends den beiden Moderatoren ihre Anerkennung. Die gilt aber ebenso den Musikerinnen und Musikern mit Dirigent Erwin Gutmann sowie den fleißigen Kräften in der Küche und hinter der Theke.

Einmal um die Welt

Die beiden Freunde drehen also munter weiter, wobei der alte Kasten zwischendurch auch mal raucht. Der Sender Paris mit Mireille Mathieu hört sich für sie gut an: „Die Welt ist schön, Milord, überall blühen Rosen, non, je ne regrette rien.“ Nein, an diesem bezaubernden Abend bereut bestimmt niemand, mit dem Musikverein Hausen/Rot in der Welt unterwegs zu sein. Aber was ist das? Da hat sich doch glatt der US-Soldatensender AFN eingemischt. Okay, ein bisschen Swing darf sein, aber dann ist Schluss. „Das Phantom der Oper“ mit der Musik von Andrew Lloyd Webber und gespielt vom Musikverein Hausen klingt sehr schön. Auch der schwedische Sender mit den größten Hits von Abba bereitet Vergnügen. Beim Titel „Despacito“ des puerto-ricanischen Sängers Luis Fonsi zeigen die Hausener ihr Temperament. Von ganz anderem Charakter dagegen die schottische Melodie „Highland Cathedral“, die zu den Highland Games in Deutschland komponiert wurde, oder die „Berliner Luft“ als Zugabe.

Die Aktiven des Musikvereins beweisen mit Nachdruck, wie viel ihnen am Musikmachen liegt. Und dass sie einsatz- und leistungswillige Instrumentalisten in ihren Reihen haben, die sich nicht scheuen, Solopartien zu übernehmen. Dirigent Erwin Gutmann, der es versteht, Orchester und Publikum mitzunehmen, würden die Hausener sehr gern behalten. Er kommt aus Asperg bei Ludwigsburg und nimmt seit ein paar Monaten die weite Fahrt auf sich. „Die Zusammenarbeit mit ihm läuft richtig gut“, freut sich Edith Grün. Allerdings bedeutet sein Engagement nur eine Interimslösung. Momentan ist der Musikverein Hausen auf der Suche nach einem neuen Dirigenten oder einer Dirigentin. Er hat es verdient, bald fündig zu werden.