Fichtenberg Die Bahn kalkuliert mit Umwegen

Fichtenberg / Richard Färber

Die DB Netz will den Bahnübergang beim Plapphof ersatzlos schließen. Die Gemeinde Fichtenberg hält dagegen: Sie präferiert eine neue Umfahrung über dem Eingang zum Schanztunnel.

Die DB Netz AG will den Bahnübergang beim Plapphof ersatzlos schließen und dafür das Sträßchen nach Fornsbach ausbauen. Es handle sich um die kostengünstigste Lösung, erklärte Projektleiter Michael Hummel auf der Fichtenberger Bürgerversammlung am Montagabend. Die Gemeinde will diese Entscheidung nicht mittragen. Er werde dem Gemeinderat empfehlen, sich für eine neue Umfahrung auszusprechen, die über den „Tunnelmund“, also die Einfahrt zum Schanztunnel führt, sagte Bürgermeister Roland Miola.

Die Problematik ist nicht neu. Der Bahnübergang am Plapphof muss technisch aufgerüstet werden, wenn in Fichtenberg ein elektronisches Stellwerk installiert wird. Gleichzeitig muss er sicherheitstechnisch erneuert werden. Das ist der Ausgangspunkt und die DB Netz hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie den Bahnübergang am liebsten ersatzlos schließen möchte. Die beiden betroffenen Gemeinden Fichtenberg und Murrhardt haben sich mit Nachdruck dagegen ausgesprochen.

Wirtschaftlichste Variante

Zu dritt sind sie gekommen, um ihre Berechnungen vorzustellen: Steffen Faßmann, der zuständige Infrastrukturplaner, Projektleiter Michael Hummel und der für das Sicherheitsmanagement im Bezirk Crailsheim zuständige Norman Nauert. Für die „sicherste wirtschaftliche Variante“, also die Schließung des Bahnübergangs und den Ausbau des Sträßchens nach Fornsbach, seien Kosten von etwa einer Million Euro errechnet worden, berichtet Hummel. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz wären die beiden beteiligten Gemeinden Fichtenberg und Murrhardt zusammen mit einem Drittel beteiligt.

Die Schließung mit Umfahrung über den Tunnelmund würde knapp 1,3 Millionen kosten, die Erneuerung nach dem aktuellen Regelwerk etwa 1,85 Millionen. Für eine „Straßenüberführung“ würden 2,45 Millionen fällig, für eine Unterführung 6,4 Millionen.

Zwei Verkehrszählungen habe man durchgeführt, erläutert Hummel. Sie hätten gezeigt, dass die Schließung ohne Ersatzumfahrung vertretbar sei. Im Juli etwa seien lediglich 30 Fahrzeuge pro Tag gezählt worden.

Die Zuhörer widersprechen. Landwirte, die beidseitig der Bahnstrecke Felder besitzen, müssten große Umwege fahren und zudem die L 1066 nutzen, heißt es. Müllabfuhr, Post und Feuerwehr könnten Retzenhof nur noch über Fornsbach erreichen. Wenn der Bahn diese Kosten in Rechnung gestellt würden, sagt Jörg Weckler, wäre die Lösung schnell zu teuer.

Interessanterweise ist die Umfahrung über den Tunnelmund gar nicht so aus der Welt, wie die DB Netz es noch im vergangenen September dargestellt hat. Damals hieß es, sie sei aus Kostengründen indiskutabel. Nun scheint sie durchaus bezahlbar; käme zudem für die Gemeinde günstiger: 100.000 Euro müsste man beitragen, hat Bürgermeister Miola ausgerechnet; die Fördermittel abgezogen, würde der Haushalt dann lediglich mit 50.000 Euro belastet.

Umfahrung in zwölf Jahren?

Der Schanztunnel sei marode und müsse saniert werden, sagt Hummel. Es sei geplant, ihn im Jahr 2030 komplett zu erneuern, und dann könnte man auch diese Umfahrung bauen. Die Bahn werde aber nicht so lange warten. Der Bürgermeister sieht das freilich anders. Wenn der Gemeinderat sich am Freitag für die Tunnelmund-Lösung entscheide, sagt er, werde man verhandeln. Er sei sich sicher, dass die Bahn dann mit sich reden lasse.