Die Gemeinde Fichtenberg wird Schule und Kindergarten mit sogenannten CO 2 -Ampeln ausstatten. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen. CO 2 -Ampeln messen den Kohlendioxid-Gehalt in der Raumluft und zeigen durch ein Lichtsignal an, wann die Zeit zum Lüften gekommen ist. Ein Zusammenhang mit potenziell virenhaltigen Aerosolen besteht nur indirekt: Wird zu lange nicht gelüftet, erhöht sich auch das Infektionsrisiko, falls sich...