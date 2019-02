Ökonomie „Und dann ist das Kapital frech geworden …“

Gschwend / Von Rainer Kollmer

Im Jahr 1968 wurde der „Club of Rome“ von sechs engagierten Persönlichkeiten in Italien gegründet. Es ging um die Zukunft der Menschheit – und ihr absehbares Ende. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker erläuterte nun in Gschwend die damals gewählte Fragestellung: „Könnte man nicht irgendwie mathematisch die Zukunft voraussagen – mit modernen mathematischen Methoden?“. Vier Jahre später erstattete der Club einen aufrüttelnden Bericht über die „Grenzen des Wachstums“. Dennis und Donella Meadows hatten zusammen mit einigen Kollegen ganze Arbeit geleistet. 30 Millionen Exemplare in 30 Sprachen fluteten mitten hinein in einen Kapitalismus, der sein Selbstverständnis aus der Idee grenzenlosen Wachstums bezog und sich gelegentlich mit dem Euphemismus vom „Minus-Wachstum“ über schwache Konjunkturen hinwegrettete.

Damals wurde im Blick auf kollabierende Ökosysteme und mangelnde Nachhaltigkeit empirisch errechnet, wie viele Ressourcen zur Verfügung standen, wie sich die Bevölkerungszahlen oder die Verschmutzung entwickeln würden. „Im Kern war das damals richtig“, betonte Dr. Weizsäcker, der von 2012 bis 2018 Co-Präsident des Club of Rome war. Aber heute nennt er auch die Fehler. „Die haben damals hinein programmiert, dass die lokale Verschmutzung immer proportional zum Industrie-Output geht.“ Schon im März 1974 machte das Bundesimissionsschutzgesetz die ursprünglich entwickelte Grenzbeschreibung zunichte.

Auch das spätere Ende des Kalten Krieges war in der ursprünglichen Kalkulation nicht vorgesehen. „Man sagte damals, jetzt gibt es gigantische Friedensdividenden durch Abrüstung und mit denen kann man all die Probleme durchfinanzieren, die die Welt heute verärgern. Und dann ist die Welt wieder wunderbar in Ordnung.“ Auch daraus ist nichts geworden. Nach 1990 sei die versprochene „Friedensdividende“ mit Steuergeschenken an die Wirtschaft und die Reichen verschwunden. Als Draufsetzer habe sich die einsetzende Globalisierung mit liberalen Tendenzen und einer ohnmächtigen Politik breitgemacht: „Und dann ist das Kapital frech geworden“, stellte der Referent im Rückblick fest. Während des Kalten Krieges wollte man wohl vor allem dem Ostblock noch zeigen, welche sozialen Errungenschaften der Kapitalismus und die Politik besitzen.

Wenn sich der Club of Rome nach Ansicht von Dr. Weizsäcker heute zu Wort meldet, dann muss er zwei Erkenntnisse berücksichtigen. Dazu gehören einerseits immer noch die realen Grenzen des Wachstums, andererseits der Umstand, dass heute das Kapital die Welt bestimmt. Hinzu kommt, dass Klimaveränderung und Flüchtlingsströme die Menschheit auf Trab halten: „Wir spielen da mit dem Feuer und wissen es nicht.“ Der Balance-Akt besteht für Weizsäcker offenbar darin, sich nicht nur das Wachstum und die Innovation auf die Fahnen zu schreiben, sondern auch das Festhalten an Bewährtem. Disruptive, zerschmetternde Innovation allein könne nicht gut gehen, meint er angesichts von Billigmacherei und ungehemmter Ressourcenausbeutung. Die Märkte würden diese Gratwanderung nicht schaffen. Die Politik müsse steuernd eingreifen, fordert er deshalb. Seine Exkursionen über Sozialdarwinismus, päpstliche Anmerkungen und erneuerbare Energien am Beispiel eines Passivhauses machten das verschlungene Geflecht von möglichen Problemlösungen mehr als deutlich. „Jetzt handeln“, war seine eindeutige Schlussfolgerung. „Es kann korrigiert werden.“

Seine Antwort auf die Frage aus dem Publikum, welche Möglichkeiten eine Einzelperson habe, diese Korrekturen vorzunehmen, ließ leider Klarheit vermissen. Die Politik müsse den Rahmen verändern – nicht der Einzelne. Die Mitarbeit in Bürgerinitiativen könne hilfreich sein. Auch das Wahlverhalten spiele eine Rolle.