Bildungszentrum „Hier soll ein Ort der Geborgenheit entstehen“

Gaildorf / Von Cornelia Kaufhold

Ein Prosit auf die Schüler, die Eltern, die Lehrer, die Erzieherinnen, die Kindergartenkinder.“ Zimmerermeister Gerhard Kunz nippt an dem Roséwein und erhebt sein Glas aufs Neue auf ein Wohl auf Statiker Adolf Koch und Architektin Margit Munz. Dann zerschmettert er das Glas auf dem Dach des Bildungszentrums. Die Scherben sollen den Bauleuten und den künftigen Nutzern des Gebäudes Glück bringen. Es soll ein Ort der Geborgenheit werden, wünscht sich Dekan Uwe Altenmüller. Die Jungs und Mädchen aus dem Arwa- und dem Rathaus-Kindergarten werden nächstes Jahr ins Bildungszentrum einziehen.

Dokumente für die Nachwelt

Für 3,4 Millionen Euro baut die Stadt Gaildorf die Bühläckerschule um. „Stein auf Stein“, singen die Grundschüler beim Richtfest am Mittwochabend, auch die Kindergartenkinder zitieren in Singspielen Reime auf ihr neues Domizil. Väter und Mütter filmen die Auftritte ihrer Kinder. Benjamin, Lorenz, Freya und Julia von der Musikschule Schwäbischer Wald-Limpurger Land eröffnen das Fest musikalisch. Schließlich schreiten Bürgermeister Frank Zimmermann und der Dekan zur Grundsteinlegung. Rektorin Martina Dreher und die Leiterinnen der beiden Kindergärten übergeben Zimmermann Dokumente mit den Namen und Fotos der Kinder für die Kapsel. Sie sollen der Nachwelt erhalten bleiben.

Architektin Margit Munz und ihre Kollegin Martina Ruff führen die Gäste über die Baustelle. Das 60 Jahre alte Gebäude stellt die Architektin immer wieder vor Herausforderungen. „Zum Beispiel läuft kein Entwässerungsrohr so, wie es im Plan verzeichnet ist“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es gibt zwei kleine Anbauten, für den Kindergarten und Sanitärräume mit Aufzug, der Rest ist Umbau“, so Munz. In der Krippe gibt’s Platz für zehn Kinder ab einem Jahr, in der Ganztagsbetreuung für 25 Kinder.

„Da kommt ein Aufzug hin“, sagt Martina Ruff und zeigt auf ein Loch in der Wand. Nebenan ist die Mediathek. Diese Räume sollen gefliest, die übrigen mit Linoleum ausgelegt werden, sagt die Planerin. Die verlässliche Grundschule wird die Mediathek und den Werkraum mitnutzen können. Ruff führt in die künftige Mensa. „Hier sehen Sie die Roh­installation“, sagt sie. Von den Decken und Wänden hängen Kabel. Katja Ilsche hat die Küche in Abstimmung mit dem Caterer geplant. „Sie ist Planungsprofi für Großküchen“, betont Architektin Munz. Für maximal 18 Kinder der verlässlichen Grundschule wird dort gekocht werden.

Durch einen Lagerraum und die Umkleide fürs Küchenpersonal geht es in den Bewegungsraum, den früheren Physiksaal. Auch der komplett ausgestattete Werkraum wird umgenutzt. Martina Ruff lenkt den Blick aufs große Fenster mit Laibungen, in denen die Kinder sitzen können. „Auf die Helligkeit der Räume haben wir besonderen Wert gelegt“, erklärt sie.

Physiksaal wird Bewegungsraum

Die Bauleute haben den Altbau entkernt, neue Wände gesetzt, zentrale Lüftungsschächte eingebaut, neue Elektrokabel, Abwasser- und Wasserleitungen verlegt. Muster der Bodenbeläge in Gelb, Lindgrün und Grau liegen aus. Im Vorbeigehen befühlen sie manche Gäste. Es geht im Anbau ins Obergeschoss. Dort werden die Regelgruppen der beiden Kindergärten untergebracht. Die Architektin hat die Erzieherinnen in die Planung miteinbezogen, bestätigt Silke Runstedt vom Rathaus-Kindergarten. Zum Kindergartenjahr 2019/20 wird sie mit den Kleinen umziehen. „Das Dachgebälk bleibt sichtbar“, sagt Martina Ruff und lenkt die Blicke der Besucher an die Decke. Durchs Fenster sieht man den Altbau der Bühl­äckerschule. 76 Schüler besuchen sie aktuell. Einige von ihnen tummeln sich auf dem Spielplatz. Eltern sitzen im Schulhof unter der Linde auf Schrannen und genießen den Sommerabend.