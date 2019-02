Personalie Polizei Munderkingen: Wohlleb löst Kohal ab

Munderkingen / swp

Wechsel an der Spitze des Polizeipostens Munderkingen: Am 1. März wird Ulrich Wohlleb die Leitung von Thomas Kohal übernehmen. Christian Nill, Präsident des Polizeipräsidiums Ulm, hat Kohal am Mittwoch vergangener Woche in den Ruhestand verabschiedet, wie das Polizeipräsidium gestern mitgeteilt hat. Dazu hatten sich außer Polizisten auch die Bürgermeister der Gemeinden aus dem Bereich des Polzeipostens im Munderkinger Rathaus getroffen.

Ulrich Wohlleb, Dienstgrad Polizeihauptkommissar, sei ein erfahrener Ermittler, wird Nill in der Pressemitteilung zitiert, und bringe alles mit, was ein Postenleiter brauche: Sowohl taktisches Wissen als auch Führungsqualitäten. „Herr Wohlleb wird das gleiche Herzblut in die Sicherheit investieren wie sein Vorgänger“, sagte Nill laut der Mitteilung

Der 54-jährige Wohlleb hatte seinen Polizeidienst im Jahr 1982 begonnen und Erfahrungen in der Einsatzabteilung, bei der Verkehrspolizei und im Streifendienst gesammelt. Seit 2001 hatte er in Ulm, Ehingen, Blaubeuren und Schelklingen gearbeitet.

20 Jahre lang hatte Thomas Kohal den Polizeiposten Munderkingen geleitet. Nill dankte ihm „für die Art und Weise seines Wirkens“, heißt es in der Mitteilung. Mit hoher Flexibilität und Aufgeschlossenheit habe Kohal die Aufgabe, für die Sicherheit in der Region zu sorgen, zusammen mit seinem Team mustergültig gelöst. Vier Beamte sind am Polizeiposten Munderkingen tätig.

Kohal, der bis 2017 auch 25 Jahre lang dem Gemeinderat angehört hatte, habe zudem immer einen guten Kontakt zu seinen kommunalen Partnern gepflegt. Das belege, sagte Nill, deren komplette Anwesenheit bei der Veranstaltung. Nun gehe Kohal mit seiner „phänomenalen Orts- und Personenkenntnis in den wohlverdienten Ruhestand“, sagte Nill.

Polizeiposten bedeutend

1980 war Kohal in die Polizei des Landes Baden-Württemberg eingetreten, nach der Ausbildung war er in unterschiedlichen Funktionen in Biberach, Ulm und Metzingen tätig. Am 1. März 1999 war er zum Leiter des Polizeipostens Munderkingen bestellt worden.

Nill habe beim Amtswechsel die Bedeutung eines Polizeipostens hervorgehoben: „Nirgends ist die Polizei personifizierter als bei einem Polizeiposten.“