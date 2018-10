Personalie Neue Tourismusbeauftragte in Schelklingen

Schelklingen / Bernhard Raidt

Schelklingen hat erstmals eine Tourismusbeauftragte eingestellt. Laura Gobs kümmert sich etwa um die Vermarktung des Weltkulturerbes Hohler Fels. Schelklingen und die Teilorte sollen vom großen touristischen Potenzial der Region besser profitieren.

Anfang September hat Gobs die 50-Prozent-Tätigkeit für „Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit“ begonnen. Ihr Büro hat sie im ehemaligen Notariat neben dem Rathaus. Ein Stockwerk höher befindet sich die Geopark-Verwaltung. Die 25-Jährige ist im Raum Ehingen aufgewachsen. Studiert hat sie Gesundheits- und Tourismusmanagement. „Ich freue mich riesig, die tolle Stelle besetzen zu dürfen“, schreibt sie im Stadtboten. Dort nennt sie auch einige ihrer Vorhaben: Mit dem Unesco-Welterbe Hohler Fels habe Schelklingen einen touristischen Anziehungspunkt direkt vor der Stadt. Das Interesse an der Fundstätte sei überwältigend. Das soll genutzt und entwickelt werden. Dabei möchte sie mit den bestehenden Organisationen zusammenarbeiten: Etwa mit der Museumsgesellschaft und den Höhlenführern, dem Biosphären-Infozentrum in Hütten oder dem Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren, aber auch mit Sponsoren wie Heidelberg Cement. Es müsse mehr informiert werden – etwa mit einer Tafel am Hohlen Fels, die auf das Welterbe hinweist. Aber die Idylle im Achtal solle unbedingt erhalten bleiben. Die Touristen müssten darüber informiert werden, was die Schelklinger Innenstadt und die Teilorte zu bieten hätten. Eine Idee sei es, Eintrittskarten für den Hohlen Fels mit Rabatten für die Schelklinger Gastronomie zu koppeln. Der Geopark und das Biosphärengebiet böten hervorragende Voraussetzungen für Aktivtouristen. Auch hier müsse das Potenzial genutzt werden, schreibt Gobs. Zusammen mit Ehrenamtlichen, Gastronomie und Nachbarstädten will sie das touristische Netzwerk ausbauen.