Ehingen/Ulm Mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung

Ehingen/Ulm / Andreas Hacker

Anbieter in der Eingliederungshilfe in der Region stellen sich auf gestärktes Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen ein.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) sieht für Menschen mit Unterstützungsbedarf eine Reihe von Verbesserungen in verschiedenen Lebensbereichen vor. Die drei Träger der regionalen Arbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in der Region Donau-Iller haben deshalb jetzt eine Kooperationserklärung unterzeichnet, um das Wunsch- und Wahlrecht ihrer Beschäftigten und Klienten weiter zu stärken, heißt es in einer Pressemitteilung der St. Elisabeth-Stiftung.

Das umfassende Paket des BTHG wird von jetzt an und in den nächsten Jahren in der Eingliederungshilfe umgesetzt. Im Fokus stehen dabei laut Mitteilung die Personenzentrierung und das daraus resultierende Wunsch- und Wahlrecht jedes Menschen mit Unterstützungsbedarf. Die Unterstützung ist direkt auf die Bedürfnisse der Person in ihren unterschiedlichen Lebensbereichen ausgerichtet.

Einer dieser Lebensbereiche ist die Teilhabe am Arbeitsleben. Die Kooperationserklärung bildet die Grundlage für eine engere Zusammenarbeit der Donau-Iller-Werkstätten gemeinnützige GmbH, der ehemaligen LWV Eingliederungshilfe GmbH, jetzt Habila GmbH, und des Heggbacher Werkstattverbundes der St. Elisabeth-Stiftung. Gemeinsam wollen die drei Träger Menschen mit Unterstützungsbedarf für die Teilhabe am Arbeitsleben vielfältige, passgenaue Möglichkeiten bieten. Gleichzeitig ermöglicht die Zusammenarbeit den Trägern eine bessere, regionale Orientierung mit vielfältigen Angeboten und einen engeren, trägerübergreifenden Austausch.

Bessere Vermittlungschancen

Zudem wollen die Kooperationspartner ihre Leistungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf transparent machen. Dadurch kann ein trägerübergreifender Stellenmarkt, etwa für Praktika, speziell in jenen Berufsbildern erfolgen, die bei den Trägern selbst nicht angeboten werden. Dies erhöht die Vermittlungschancen und bietet gleichzeitig eine größere Vielfalt an Möglichkeiten, den Arbeitsplatz nach individuellen Bedarfen und Interessen zu wählen. Für die Zukunft ist zudem angedacht, trägerübergreifende Fortbildungen für die Werkstatträte oder die Frauenbeauftragten der Kooperationspartner anzubieten. Ebenso sollen sich beide Gremien fachlich unterstützen und austauschen.

Was das konkret bedeuten kann, hat Habila-Geschäftsführer Joachim Kiefer in einer Mitteilung zum Namenswechsel Anfang Februar beschrieben: „Es gibt keine Großgruppen mehr, die in unseren Werkstätten in der Montage arbeiten.“ Stattdessen qualifizierten sich viele schrittweise in einer Berufssparte und würden etwa mit Hilfe eines Jobcoachs auf den ersten Arbeitsmarkt gebracht. Wer das nicht schaffe, habe unter anderem die Möglichkeit bei der Tochterfirma der Habila, dem Inklusionsunternehmen Insiva, in den Bereichen Garten- und Landschaftspflege und Catering zu arbeiten – „mit der üblichen Vergütung“.

