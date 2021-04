Die Tage der Orgel in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Allmendingen sind gezählt. In gut drei Jahren soll eine neue Orgel die alte ablösen: Vorausgesetzt, es kommt nichts dazwischen, soll im Herbst 2024 eine neue Orgel zu den Gottesdiensten erklingen. Der Kirchengemeinderat hat im Sommer verg...