Soziales Essen, Beratung und Fotos bei der Vesperkirche

Ehingen / Stefan Bentele

Die Vorbereitungen für die Vesperkirche laufen. Es soll mehr geboten werden als Speisen und Getränke.

„Gefühlt ist das notwendig. Der Tafelladen hat das sofort befürwortet“, sagte Pfarrerin Susanne Richter am Mittwoch in einem Gespräch zur Frage über die Notwendigkeit einer Vesperkirche in Ehingen. Diese wird, wie berichtet, erstmals am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März veranstaltet, initiiert von der evangelischen Kirchengemeinde. Richter zufolge soll die Veranstaltung Menschen aus der gesamten Gesellschaft zusammenbringen. „Es ist aber keine Armenspeisung“, sagte Pfarrerin Margot Lenz.

Viele Dienstleistungen werden angeboten

Hinter der Idee steht der Gedanke, in diesem Jahr den Fokus innerhalb der Gemeinde auf ein soziales Projekt zu legen. Auch weil laut Richter in den vergangenen Jahren viel Kraft und Zeit in Baumaßnahmen geflossen ist. Das soziale Angebot umschließt indes nicht einzig ein Essensangebot, sondern umfasst auch andere Dienstleistungen, etwa einen Friseur, Bewerbungsfotos, Nackenmassage, Sozial- und Schuldnerberatung. Als die Initiatoren im November erstmals zu einem Gespräch eingeladen hatten, kamen im Gemeindehaus 20 Menschen zusammen. „Erstaunlicherweise sind sofort alle mit aufgesprungen.“ Darunter Gemüse Botzenhard, Weine & Getränke Denkinger, „Café Tiffany’s“, die Barber Angels und Hänle Partyservice. Kooperationspartner sind unter anderem die katholische Kirchengemeinde, das DRK, der Tafelladen, Caritas, der Diakonieverband Alb/Donau, die Stadt Ehingen und die Mitglieder der Mevlana-Moschee.

An anderen Vesperkirchen orientiert

Schirmherr der ersten Vesperkirche in Ehingen ist der frühere Landrat im Alb-Donau-Kreis, Heinz Seiffert. Der halte die Veranstaltung für eine gute Sache, sagte Richter. In den Flyern, die kommende Woche in den Druck gehen, richtet er sich auch mit einem Grußwort an Interessierte. Finanziert wird die Versperkirche mit einer Spende über 4000 Euro. „Ohne die wäre es schwierig geworden“, sagte Richter. „Wir hoffen, dass wir damit zurechtkommen und wir auf der sicheren Seite sind“, sagte Marlis Ratzinger von der evangelischen Kirchengemeinde.

Orientiert haben sich die Organisatoren an den Vesperkirchen in Ulm, Biberach und Ravensburg, sagte Richter. Dass die Ehinger Vesperkirche anders als etwa jene in Ulm, die derzeit und über mehrere Tage hinweg läuft, im März stattfindet, hat organisatorische Gründe, wie Richter erklärte. Die Kirche sei regulär vom 1. Advent bis zur Konfirmation geschlossen. „Wir eröffnen deshalb die Kirche mit der Vesperkirche.“ Mitte März zwar noch vor der Konfirmation, allerdings gibt es direkt danach noch eine Veranstaltung in der Kirche, deshalb bot sich das Wochenende Mitte März an. „Außerdem ist in Ehingen dann auch die Fasnet vorbei“, sagte Dorothea Brinkschmidt-Haase.

Hoffen auf weitere Helfer

Die Initiatoren hoffen noch auf weitere Helfer, die an den beiden Tagen und beim Auf- und Abbau am Freitag und Sonntag mit anpacken. Ratzinger geht von etwa 50 Helfern aus, die benötigt werden, halb so viele haben bislang Hilfe angeboten. Es dürfen sich also noch weitere engagierte Menschen melden, sagte Lenz. Für alle Helfer soll es dann auch ein Abschlussvesper nach der Vesperkirche geben.

„Eine Wiederholung schwebt uns schon vor“, sagte Richter auf die Frage, ob die Vesperkirche ein einmaliges Ereignis sein soll. Noch sei aber offen, in welchem Turnus, auch, ob man an der Zeit Mitte März festhält. Das soll nach der ersten Vesperkirche geklärt werden.

