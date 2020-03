Stadt Ehingen sagt Gemeinderatssitzung ab

Update Mittwoch, 18. März 2020, 14:40 Uhr

Ehingen: Die für den morgigen Donnerstag geplanten Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen in Ehingen finden nicht statt. Das teilt Oberbürgermeister Alexander Baumann per E-Mail mit. „Ich bin der Auffassung, es ist ein Gebot der Vernunft und des verantwortungsvollen Handelns, die morgige Gemeinderatssitzung abzusagen“, schreibt er.

Die Corona-Verordnung des Landes sei gegenüber der gestrigen Fassung und den medialen Verlautbarungen nochmals deutlich verschärft worden. Insbesondere würden nun ab heute Versammlungen und sonstige Veranstaltungen ohne zahlenmäßige Grenze (also alle) verboten, soweit sie nicht aus wichtigem Grund im Ausnahmefall zugelassen werden können. Was dies für Gemeinderatssitzungen bedeutet, werde zwar derzeit noch mit dem Innenministerium abgestimmt – „ich habe unabhängig davon entschieden, dass wir aktuell keine Zusammenkunft haben.“

Erster Corona-Fall in Allmendingen

Update Mittwoch, 18. März 2020, 12:04 Uhr

Allmendingen: In Allmendingen gibt es einen Fall einer Corona-Erkrankung und mehrere Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Das berichtete die Gemeinde am Mittwochmorgen noch auf ihrer Internetseite. Die Informationen treffen aber zeitversetzt bei der Gemeinde ein, berichtet Bürgermeister Florian Teichmann. Er will deswegen keine gesonderten Zahlen mehr für Allmendingen veröffentlichen und verweist auf die aktuelle Statistik des Landratsamts.

Der Bericht über den Corona-Fall auf der Internetseite der Gemeinde wurde mittlerweile entfernt. Von Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, gehe keine besondere Gefahr mehr aus, sagt Teichmann. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne und haben keine Kontakte mehr nach außen. Er stehe mit einigen Menschen, die sich in Quarantäne befinden, in indirektem Kontakt, es gehe ihnen gut, sagte Teichmann.

Allmendingen: Kirchen trotz Coronavirus zum persönlichen Gebet geöffnet

Update Mittwoch, 18. März 2020, 11:00 Uhr

Allmendingen/Weilersteußlingen: Wie die evangelischen Kirchengemeinden Allmendingen und Weilersteußlingen mitteilen, werden die Kirchen in beiden Gemeinden zu fixen Terminen zum persönlichen Gebet geöffnet – in Allmendingen am Mittwoch und am Freitag von 15 bis 17 Uhr, in Weilersteußlingen von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Die Kirchen in beiden Gemeinden öffnen außerdem sonntags zur Gottesdienstzeit. Vor Ort werden Gebete und Kurzandachten zum Mitnehmen ausgelegt.

Jeden Sonntag werden Gottesdienste zum Lesen und Feiern für zu Hause angeboten. Diese werden auf der Homepage unter www.weilersteusslingen-evangelisch.de zur Verfügung gestellt.

Für unsere Gemeindeglieder, die das Haus selbst nicht mehr verlassen sollten, um sich keinem Risiko auszusetzen, bietet die Kirchengemeinde einen Einkaufs. und Mitbringservice an. Wer Bedarf hat, kann sich im evangelischen Pfarramt melden: Telefon (07384) 404.

Corona in Ehingen: „Oier ra“ abgesagt

Mittwoch, 18. März 2020, 09:05 Uhr

Ehingen: Auch die Kunstfreunde Ehingen werden leider nicht von den Auswirkungen der derzeitigen Pandemie verschont. Wie Anne Linder in einer E-Mail mitteilt, muss der jährliche Eierflugwettbewerb „Oier ra“ am 5. April ebenso wie die Offene Ausstellung der Kunstfreunde Ehingen (17. April - 24. Mai) zum Thema „Bewegt“ abgesagt werden. „Wir hoffen, dass die hierfür bereits entstandenen Arbeiten zu einem anderen Zeitpunkt gezeigt werden können“, schreibt Linder.

++++ Dienstag, 17. März 2020, 16:40 Uhr ++++

Munderkingen: Über das Mitteilungsblatt und die Homepage der Stadt appelliert Munderkingens Bürgermeister Dr. Michael Lohner an seine Bürger, von persönlichen Besuchen im Rathaus abzusehen und stattdessen in dringenden Fällen per E-Mail oder telefonisch Kontakt mit der Stadtverwaltung aufzunehmen. „Dies ist einerseits eine weitere Einschränkung, andererseits ermöglicht die­ses Vorgehen aber die Aufrechterhaltung unseres Betriebes, und darauf kommt es jetzt an“, schreibt Lohner. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bislang gesund und an Bord: „Das ist gut für die Bevölkerung und gut für uns.“

++++ Dienstag, 17. März 2020, 15:40 Uhr ++++

Untermarchtal: Angesichts abgesagter Gottesdienste und ausgesetzter Veranstaltungen in den Kirchengemeinden haben sich die Schwestern des Klosters Untermarchtal etwas Besonderes einfallen lassen: „Sie sind nicht allein!“, schreiben sie auf ihrer Webseite. „Gott ist bei Ihnen, bei mir, bei uns. Lassen Sie uns verbunden sein im Gebet – untereinander und mit Gott.“ Jeder sei eingeladen, seine Sorgen und Nöte mit den Schwestern per E-Mail an prayer@untermarchtal.de zu teilen. Sie wollen die eingehenden ganz persönlichen Gebetsanliegen dann vor Gott tragen.

++++ Dienstag, 17. März 2020, 15:29 Uhr ++++

Munderkingen: Aufgrund der Vorgaben der Bundes- und Landesregierung schließt Elektro Fuchs in Munderkingen ab Mittwoch sein Ladengeschäft bis auf Weiteres. Das teilt das Unternehmen am Dienstag auf seiner Facebookseite mit. Der Elektroinstallationsbetrieb sowie die Kundendienstleistungen laufen aber unverändert weiter.

++++ Dienstag, 17. März 2020, 13:59 Uhr ++++

Ehingen: Nach dem Robert-Koch-Institut die Gefährdungslage in Deutschland als „hoch“ einstuft, ergreift die Donau-Iller-Bank Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter. Wie sie in einer Pressemitteilung ankündigt, findet ab Mittwoch bis vorerst 19. April kein direkter Kontakt mehr zwischen Mitarbeitern und Kunden statt. Die bekannten Mitarbeiter sind während den üblichen Öffnungszeiten telefonisch und per Mail auf den Geschäftsstellen verfügbar, Überweisungen und Unterlagen können eingeworfen werden und werden zu den bisher üblichen Öffnungszeiten bearbeitet.

Die Geldautomaten bleiben in Betrieb und werden auch wie bisher regelmäßig befüllt. Das Onlinebanking steht vollumfänglich zur Verfügung und auch über diesen Weg kann der direkte Kontakt mit den Beratern und Servicemitarbeitern aufgenommen werden. Beratungstermine finden telefonisch statt.

++++ Dienstag, 17. März 2020, 12:32 Uhr ++++

Munderkingen: Jeden Tag ergibt sich eine neue Lage, die unser Handeln als Kirche und Kirchengemeinde herausfordert, schreibt Munderkingens katholischer Pfarrer Thomas Pitour in der aktuellen Gottesdienstordnung seiner Kirchengemeinde. Den zahlreichen Einschränkungen füge er sich „blutigen Herzens“. Taufen und Trauungen finden vorerst nicht statt, Beerdigungen nur unter freiem Himmel. Erstkommunionfeiern sind verschoben, die Kirchengemeinderatswahl wird als reine Briefwahl durchgeführt. Festhalten wolle er jedoch an einem: Die Kirchen bleiben für das private Gebet zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Die Pfarrämter bleiben erreichbar, zur Kontaktaufnahme sollen verstärkt Mailadressen genutzt werden. Auch Pitour selbst ist seelsorgerlich erreichbar: telefonisch unter Telefonnummer: (07393)95 39 77 und per E-Mail: thomas.pitour@drs.de.

++++ Dienstag, 17. März 2020, 11:40 Uhr ++++

Rottenacker: Das Rathaus in Rottenacker ist ab sofort nur noch telefonisch und per E-Mail zu erreichen, teilt Bürgermeister Karl Hauler mit: „Nur in dringendsten Notfällen kann nach Terminvereinbarung persönlich vorgesprochen werden.“

Die Turn- und Festhalle bleibt wie Schulen und Kindergärten bis mindestens 19. April geschlossen. Die Markungsputzete ist abgesagt, das Frühjahrskonzert kann nicht stattfinden.

Zusammenkünfte in Vereinen und Kirchen sind ab sofort untersagt, Spiel- und Sportplätze dürfen nicht mehr genutzt werden.

++++ Dienstag, 17. März 2020, 11:38 Uhr ++++

Münsingen: Die in der Broschüre mit dem Jahresprogramm der Alb-Guides aufgeführten Führungen und Veranstaltungen bis vorerst 30. April 2020 werden abgesagt, auch wenn sie ausschließlich im Freien stattfinden. In diesem Zeitraum werden auch keine Touren mit Gruppen durchgeführt.

++++ Dienstag, 17. März 2020, 11:06 Uhr ++++

Obermarchtal: Nein, geschlossen ist das Rathaus in Obermarchtal nicht. Diese Botschaft ist Bürgermeister Martin Krämer wichtig. Allerdings wird der Zugang für den regulären Publikumsverkehr von Mittwoch an eingeschränkt. Wann immer möglich sollen Anliegen telefonisch oder per E-Mail vorgebracht werden, nur in wirklich dringenden Fällen ein persönlicher Besuch stattfinden. In diesen Fällen gilt: Wer das Rathaus betritt, soll vor der Bürotüre warten, bis er empfangen wird. Um im Fall der Fälle nachvollziehen zu können, wer Kontakt zu den Mitarbeitern des Rathauses hatte, werden Name und Erreichbarkeit aller Besucher erfasst.

Auch für das Personal gelten neue Regeln. Sowohl im Rathaus als auch im Bauhof Obermarchtal wird ab sofort im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Dies soll die Arbeitsfähigkeit beider Bereiche im Falle einer Erkrankung oder eines Erkrankungsverdachts sicherstellen, erklärt Krämer.

++++ Dienstag, 17. März 2020, 09:09 Uhr ++++

Allmendingen: Auf Empfehlung des Präsidenten Herrn Dr. Rauchfuß des Schwäbischen Albvereins wird auch die Ortsgruppe Allmendingen alle Termine und Wanderungen bis 6. Juni 2020 ausfallen lassen. Das teilt der Vorsitzende Karl-Heinz Juchems mit.

++++ Montag, 16. März 2020, 20:04 Uhr ++++

Oberstadion: Nach der Absage für die Ostereierausstellung kommt nun auch das Aus für den Osterbrunnen. Wie Bürgermeister Kevin Wiest am Montagabend mitteilt, machten es die aktuellsten Vorgaben unmöglich, das Projekt in diesem Jahr umzusetzen. „Auch wenn es extrem ärgerlich ist, sollten wir es als Chance sehen“, findet Wiest. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass das neue Osterbrunnen-Team gut zusammenarbeiten könne. 2021 soll es weitergehen. „Ich würde mich freuen, es wären wieder alle an Bord.“

++++ Montag, 16. März 2020, 19:19 Uhr ++++

Oberstadion: Die Gemeindebücherei in Oberstadion hat heute und morgen noch einmal von 15 bis 19 Uhr geöffnet, damit sich alle für die kommende Zeit mit Medien eindecken können. Das kommt offenbar bestens an: Wie Bürgermeister Kevin Wiest mitteilt, kamen allein heute rund 90 Besucher. Sie holten sich mehr als 500 Medien, darunter vor allem Kinderbücher, Romane und Sachbücher für Erwachsene sowie Spiele.

++++ Montag, 16. März 2020, 18:35 Uhr ++++

Ehingen: Als Maßnahme des Infektionsschutzes für die Bevölkerung schließt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis ab Dienstag, 17. März, seine Dienststellen in Ulm und in Ehingen für den öffentlichen Publikumsverkehr. Das gilt auch für die Gemeinsame KFZ-Zulassungsstelle des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Ulm.

Die Dienststellen sind weiterhin per Telefon, E-Mail und Post erreichbar und werden die notwendigen Dienstleistungen über diese Wege erbringen. Der Fokus liegt dabei auf Dienstleistungen, die durch einen gesetzlichen Leistungsanspruch begründet sind. Persönliche Termine finden nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung statt.

++++ Montag, 16. März 2020, 17:43 Uhr ++++

Ehingen: Angesichts steigender Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus richtet das Landratsamt Alb-Donau-Kreis noch in dieser Woche sogenannte Drive-in Stationen in Ulm und Ehingen ein, in denen begründete Verdachtsfälle auf ärztliche Weisung getestet werden.

Die Drive-in Stationen werden in Ulm auf dem Messegelände und in Ehingen am Festplatz beim Stadion errichtet. Sie sind öffentlich nicht zugänglich. Sie sind ausschließlich von Personen, die dafür eine ärztliche Weisung bekommen mit dem eigenen PKW anfahrbar. Mit dem „Test-Mobil“ sollen weiterhin vorrangig die Personen in häuslicher Isolierung angefahren werden, die nicht mit dem PKW mobil sind und deshalb nicht zu einer Drive-in Abstrich-Station fahren können.

++++ Montag, 16. März 2020, 16:11 Uhr ++++

Ehingen: Auch die Stadt Ehingen reagiert auf das sich ausbreitende Coronavirus: Mit Sprecherin Bettina Gihr am Montagnachmittag mitteilt, gilt ab sofort Folgendes:

Die städtischen Dienststellen und alle Ortsverwaltungen schränken den Publikumsverkehr ein und Ortsverwaltungen bieten ihre Dienstleistungen nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung, entweder telefonisch oder per E-Mail, an. Es wird ausdrücklich gebeten, alle nicht dringenden Angelegenheiten zu verschieben.

Der Zahlungsverkehr in bar auf der Stadtkasse und bei den weiteren Zahlstellen wird durch Überweisungen ersetzt.

Alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt Ehingen bleiben bis auf weiteres geschlossen. Betroffen sind sämtliche städtische Bildungs- und Kultureinrichtungen, wie Volkshochschule, Musikschule, Stadtbücherei, Städtische Galerie, Museum und Stadtarchiv sowie das Kultur- und Tagungszentrum Lindenhalle. Tickets für abgesagte Veranstaltungen in diesem Zeitraum können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen sie erworben wurden.

Sporthallen, Sportplätze, Lehrschwimmbecken, die Oberschaffnei, das Jugendzentrum E.GO und das Info-Zentrum Dächingen bleiben geschlossen.

Der Betrieb von Fitnessstudios und sonstigen Sportstätten in geschlossenen Räumen ist gemäß einer Rechtsverordnung des Landes vorerst untersagt.

++++ Montag, 16. März 2020, 16:01 Uhr ++++

Ehingen: Wie die Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt mitteilt, finden bis nach den Osterferien sowohl der Mittwochstreff im Marienheim als auch das „Tanzen in der Lebensmitte“ nicht statt.

++++ Montag, 16. März 2020, 15:22 Uhr ++++

Region: Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ihre Empfehlungen für den Umgang mit Gottesdiensten in der Corona-Krise überarbeitet und massiv verschärft. So sind laut einer Pressemitteilung von Montagnachmittag alle öffentlichen Eucharistiefeiern und anderen Gottesdienste bis einschließlich 19. April abgesagt. Die Kirchen in der Diözese bleiben aber geöffnet, um Gläubigen die Möglichkeit zum Gebet zu geben, heißt es. Dies habe Bischof Dr. Gebhard Fürst zusammen mit dem von ihm geleiteten Krisenstab der Diözese beschlossen. Die Absage bis 19. April gelte auch für alle Veranstaltungen kirchlicher Träger.

Erstkommunionfeiern werden auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben. Die Firmungen, die bis Ende Mai geplant waren, werden abgesagt und im Zeitraum von September 2020 bis März 2021 nachgeholt. Auch Trauungen werden bis Ende Mai in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht stattfinden. Tauffeiern sind zu verschieben. In dringenden Ausnahmesituationen können Priester und Diakone das Taufsakrament im engen Familienkreis spenden. Beerdigungen finden nach den behördlichen Vorgaben der teilnehmenden Personenzahl weiterhin statt. Trauerfeiern und Requien müssen nachgeholt werden.

Die Kirchengemeinderats- und Pastoralratswahl findet am 22. März 2020 statt, allerdings ausschließlich als Briefwahl. Die Wahllokale bleiben geschlossen.

++++ Montag, 16. März 2020, 15:31 Uhr ++++

Ehingen: Wie Erich Pöschl mitteilt, bleibt der Ehinger Weltladen vom 17. März bis einschließlich 4. April geschlossen.

++++ Montag, 16. März 2020, 15:22 Uhr ++++

Munderkingen: Die Stadt Munderkingen hat zum Schutz der Bevölkerung und Ihrer Mitarbeiter in den vergangenen Tagen eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, teilt Bürgermeister Dr. Michael Lohner in einem Schreiben mit. Um die Infektionswelle abzubremsen, gelten folgende Regelungen:

Die Gemeinderatssitzung am 19. März entfällt.

Der Publikumsverkehr im Rathaus wird deutlich eingeschränkt. So sollen die Bürger bis auf Weiteres von persönlichen Besuchen in der Verwaltung absehen und stattdessen per E-Mail oder telefonisch Kontakt aufnehmen. Sollte der persönliche Kontakt unaufschiebbar sein, können gegebenenfalls weitere Termine vereinbart werden.

Bis nach den Osterferien bleiben mehrere öffentliche Einrichtungen geschlossen: Museum (ab Montag), Volkshochschule (ab Montag), Kitas und Schulen (ab Dienstag), Sport- und Donauhalle (ab Dienstag), Musikschule (ab Dienstag), Mediathek (ab Mittwoch), Jugendhaus (ab Mittwoch).

Die Gemarkungsputzete entfällt. Die Musiknacht wird auf 2021 verschoben. Der Anmeldetag für die Kindergärten wird bis auf Weiteres verschoben. Die Jahrmärkte im März und April sind abgesagt. Das Jedermannschießen der Schützengilde ist abgesagt.

Wochenmärkte können nach jetzigem Stand weiter stattfinden.

++++ Montag, 16. März 2020, 15:12 Uhr ++++

Unterstadion: In Unterstadion bleibt das Rathaus bis auf Weiteres zu. Man habe sich analog zu anderen öffentlichen Verwaltungen zu diesem Schritt entschlossen, teilt Bürgermeister Uwe Handgrätinger auf der Webseite der Gemeinde mit.

++++ Montag, 16. März 2020, 15:00 Uhr ++++

Rechtenstein: Auch in Rechtenstein ist das Rathaus geschlossen. „Bitte überlegen Sie, ob Sie ihr Anliegen telefonisch oder per E-Mail mitteilen können“, steht auf einem Zettel an der Türe. Sei dies nicht möglich, dürfe man aber klopfen.

++++ Montag, 16. März 2020, 14:40 Uhr ++++

Ehingen: Zum Schutz von Patienten und Personal gilt für das Alb-Donau Klinikum an seinen drei Standorten Blaubeuren, Ehingen und Langenau sowie in der Geriatrischen Rehabilitationsklinik Ehingen ab sofort ein komplettes Besuchsverbot. Ausnahmen sind nur nach Genehmigung des verantwortlichen Facharztes möglich, teilt die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales mit. Die Fitness- und Gesundheitsstudios mags im Gesundheitszentrum Blaubeuren, S 29 im Gesundheitszentrum Ehingen und Cardio Plus im Gesundheitszentrum Langenau sind bis auf weiteres geschlossen.

++++ Montag, 16. März 2020, 14:34 Uhr ++++

Altheim/Allmendingen: Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde (Bürgerhaus, Backhaus, Bücherei) werden ab sofort geschlossen, teilt die Gemeinde mit. Im Bürgerhaus findet kein Sportbetrieb statt, sonstige öffentliche oder genehmigte private Veranstaltungen entfallen.

Ehingen: Die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales stellt den regulären Betrieb aller Tagespflege­einrichtungen an den Seniorenzentren Blaustein, Dietenheim, Erbach, Schelklingen und Laichingen ab sofort ein. Das teilt Pressesprecherin Daniela Rieker mit. Sie begründet den Schritt mit der besonderen Schutzbedürftigkeit der Tagesgäste und der für die Tagespflege. Eine Notgruppe für Härtefälle am Standort Erbach sei in Planung, einen Fahrdienst werde es jedoch nicht geben. Weitere Infos erhalten Tagespflegegäste direkt über die Einrichtung, schreibt Rieker.

++++ Montag, 16. März 2020, 14:28 Uhr ++++

Allmendingen: Das Chorfestival des Gesangvereins Liederkranz Allmendingen 1838 am 18. April ist abgesagt. Das teilt Schriftführerin Anne Knoll mit. Solange die Schulen geschlossen bleiben, entfallen auch die Singstunden.

++++ Montag, 16. März 2020, 14:26 Uhr ++++

Munderkingen: Die Vorstandschaft des VfL Munderkingen hat am Wochenende beschlossen, alle Veranstaltungen, Abteilungsversammlungen und Kurse bis einschließlich 19. April abzusagen. Ebenso werde allen Abteilungen vorgegeben, den Spiel- und Trainingsbetrieb bis zu diesem Tag abzusagen, informiert der Verein per E-Mail

++++ Montag, 16. März 2020, 14:03 Uhr ++++

Ehingen: Aufgrund der Corona-Krise bleiben die Tafelläden des DRK-Kreisverbands Ulm in Ehingen, der Stadt Ulm und dem Alb-Donau-Kreis bis auf Weiteres geschlossen. Das teilt Barbara Hinzpeter von der Pressestelle des DRK-Kreisverbands Ulm mit. Wenn die Läden wieder öffnen, würden die Kunden rechtzeitig informiert.

++++ Montag, 16. März 2020, 13:40 Uhr ++++

Rottenacker: Die Gemeinde Rottenacker hat am Montag mit sofortiger Wirkung ihr Rathaus zunächst bis Ende März für den Publikumsverkehr geschlossen. In dringenden Fällen sei die Verwaltung telefonisch unter (07393) 95 04 0 oder per E-Mail an info@rottenacker.de erreichbar. Auch die Turn- und Festhalle bleibt bis Monatsende geschlossen.

++++ Montag, 16. März 2020, 12:37 Uhr ++++

Untermarchtal: Die für das kommende Wochenende in Untermarchtal geplante Sitzung des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart ist abgesagt. Dabei sollte es unter anderem um Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie gehen. Diese Debatte muss nun warten: „Derzeit stehen sämtliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Epidemie selbstverständlich im Vordergrund und wir bitten um Ihr Verständnis für diese unvermeidliche Entscheidung“, schreibt Tina Cam­pinge aus der Geschäftsstelle des Diözesanrats. Ob die Sitzung nachgeholt werden kann, werde derzeit noch geprüft.

++++ Montag, 16. März 2020, 12:07 Uhr ++++

Untermarchtal: Bürgermeister Bernhard Ritzler hat die für diese Woche geplanten Gemeinderatssitzungen in seinen beiden Gemeinden Untermarchtal und Lauterach abgesagt. Auch die Bürgerinformationsveranstaltung zur Neustrukturierung der Wasserversorgung am Dienstag, 24. März, fällt dem Coronavirus zum Opfer. Der Termin für den Bürgerentscheid am 19. April aber habe zumindest vorläufig Bestand, erklärt Ritzler auf Anfrage: „Ich lasse ihn stehen, so lange es geht.“

Damit die Bürger im Vorfeld dennoch umfänglich über die beiden im Raum stehenden Varianten – Anschluss an die Bussenwasserversorgungsgruppe oder weiterhin Eigenwasser – und ihre finanziellen Auswirkungen informiert sind, will der Bürgermeister in Rücksprache mit dem Gemeinderat prüfen, ob die entsprechenden Informationen auch online gestreut werden können.

++++ Montag, 16. März 2020, 10:42 Uhr ++++

Munderkingen: Die Munderkinger Musiknacht muss ausfallen. „Aufgrund der kritischen Situation im Land und auf der ganzen Welt haben auch wir im Verein beschlossen, die Musiknacht Munderkingen 2020 abzusagen“, schreibt Julian Dicknöther aus dem Organisationsteam. Die Veranstaltung soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. „Natürlich ist das schade“, sagt Dicknöther. „Wir wollen aber eine Musiknacht, zu der viele Leute kommen.“ Er hofft, dass Sponsoren, Gastwirte und Bands 2021 wieder dabei sind.