Pflege „Hier ist die Welt noch in Ordnung“

„Hier ist die Welt noch in Ordnung“

Oberdischingen / RENATE EMMENLAUER

Eine „riesige Bereicherung“ seien die drei indischen Ordensschwestern Mary, Soniya und Siji fürs Altenheim St. Hildegard in Oberdischingen, sagt Direktorin Maria Ott. Denn sie brächten beste Fachkompetenz für die Arbeit in der Pflege mit und seien auch seelsorgerisch für das christlich geprägte Haus wichtige Säulen. Und im März erhalten die Schwestern vom Orden „Unbefleckte Empfängnis der Mutter Maria“ Zuwachs durch Schwester Susha.

Sie bereitet sich derzeit mit einem Sprachkurs auf ihren Dienst vor. Die indischen Ordensschwestern haben außer höheren Bildungsabschlüssen Ausbildungen als Krankenschwestern und Pflegeerfahrung. Zwei Schwestern haben ihre indische Fachausbildung durch weitere Sprachkurse und einen siebenmonatigen Praxisteil bereits über das Regierungspräsidium anerkennen lassen.

Maria Ott hebt die Kollegialität der indischen Schwestern besonders hervor. „Die springen immer ein, wenn Not ist, ob in der Urlaubszeit oder bei Krankheit von Mitarbeitern.“ Obwohl im Haus kein Pflegenotstand bestehe – „Wir haben 85 Mitarbeiter bei 47 Vollzeitstellen für unsere 65 Bewohner“ –, sei die Einrichtung auch stets auf der Suche nach Fachkräften. Verstärkt werde auf die Ausbildung gesetzt. „Einen Lehrling bräuchten wir dieses Jahr noch“, sagt Maria Ott. Jedes Jahr seien mehrere Praktikanten in St. Hildegard.

Wichtige Säule zur Erhaltung und Gewinnung von Mitarbeitern sei deren Mitbestimmung. „Kein Mitarbeiter soll seine Persönlichkeit und Selbstverantwortung mit Dienstantritt abgeben müssen.“ Man entscheide, soweit möglich, solidarisch. Zudem pflege das Haus eine Willkommenskultur gegenüber Mitarbeitern aus anderen Nationen. Mitarbeiter seien zur zufrieden, wenn man einvernehmliche Lösungen finde und Wünsche berücksichtige. Einbringen müsse sich freilich jeder.

Die Direktorin setzt auch auf ältere Pflegekräfte. „Es gibt genügend Frauen mit Fachausbildung, die wieder in den Beruf einsteigen könnten, wenn die Kinder erwachsen sind, auch halbtags.“ Bei der Bezahlung sieht sie Nachbesserungsbedarf seitens der Politik, bei der Entbürokratisierung sei schon einiges erreicht worden. Mit der Personalsituation ist sie zufrieden: „Bei uns ist die Welt noch in Ordnung.“

Dies bestätigt Heimbeirat Lothar Zube. Der 68-Jährige, der nach eigenen Angaben früher als Diplomat die Welt bereist hat, lebt nach einem Schlaganfall im dritten Jahr in der Einrichtung. „Hier stimmt es pflegerisch wie zwischenmenschlich. Hier fühle ich mich zu Hause.“