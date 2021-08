Der ehemalige Landtagsabgeordnete Karl Traub ist am Sonntagabend im Alter von 80 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. 20 Jahre lang vertrat der CDU-Politiker den Wahlkreis Ehingen in Stuttgart, bei allen vier Kandidaturen von 1996 bis 2011 gelang es ihm als Nachfolger von Ventur Schöttle, das Di...