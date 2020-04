„Das war die einzig richtige Entscheidung“, ist Paul Ziegler froh, dass diese Hängepartie nun endlich vom Verband am Mittwochabend beendet wurde. Schon seit mehreren Wochen ist nämlich ein Training gar nicht mehr möglich, da die Halle gesperrt ist.

Die Satteldorfer sind vier Spieltage vor Saisonende mit 13:15 Punkte auf Platz 6 in der Verbandsliga und nur noch ein Abrutschen auf den Abstiegsrelegationsplatz wäre im schlechtesten Fall möglich gewesen. „Da gibt es wahrscheinlich in fast jeder Liga Härtefälle“, so der stellvertretende Tischtennis-Abteilungsleiter der Spielvereinigung. „aber zumindest haben jetzt alle Vereine Planungssicherheit für die kommende Runde.“ Die Wechselfrist endet nämlich bereits Ende Mai. „Vielleicht wäre es besser gewesen, einfach die Vorrundentabelle zu nehmen. So haben jetzt die Mannschaften eine unterschiedliche Anzahl an Spielen.“ Aber aktuell sei eben eine absolute Ausnahmesituation, in der man wohl nie allen Vereinen gerecht werden könne.

Mit der Saison ist Ziegler insgesamt sehr zufrieden. Nach dem Regionalligaabstieg hatten sich die Satteldorfer Verantwortlichen entscheiden, freiwillig in die Verbandsliga runter zu gehen. „Auch diese Liga hat sehr hohe Qualität und ich hatte vor der Saison ein wenig Bedenken, dass wir mit unserer sehr jungen Truppe da möglicherweise in Abstiegsgefahr geraten könnten.“

Einser-Doppel trumpft auf

Neben Topspieler Gabriel Stephan, der mit seiner Routine ein Rückhalt für die Mannschaft war und mit einer Bilanz von 22:4 auf Rang 3 der gesamten Liga im vorderen Paarkreuz auftrumpfen konnte, war es vor allem Moritz Kouril, der auf Position 2 einige gute Gegner schlagen konnte und einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Der 18-Jährige führt zusammen mit Stephan die Doppelkonkurrenz mit 10:1-Siegen an. Er ist zudem in diesem Jahr FSJler (siehe Bericht oben) und bringt sich vielfältig im Verein ein.

Eine Verstärkung in der Rückserie war sicherlich auch Heiko Bärwald, der eigentlich seine Karriere beendet hatte, aber bei zwei Spielen ausgeholfen hat und dabei eine makellose Bilanz von vier Einzel- und zwei Doppelsiegen vorweisen kann. „Es war die richtige Entscheidung, mit unserem jungen Team in der Verbandsliga anzutreten. Alle haben ihre Sache gut gemacht. Von dieser Erfahrung werden wir in der nächsten Runde sicherlich profitieren.“

Neben Stephan auf Position 1 waren dies Moritz Kouril (2), Tim Schweizer (3), Wasilis Alvanidis (4), Philipp Wagner (6) und Timo Grellert (5). Letzterer wird wohl seine Karriere beenden. Ebenfalls nicht mehr aushelfen wird in der neuen Runde Christian Hellenschmidt, der wegen einer Weltreise nur bei zwei Partien dabei war. Er wechselt in die Verbandsklasse zum SV Onolzheim.

Namhafter Neuzugang

Dafür darf Ziegler jetzt schon einen spektakulären Neuzugang für die neue Saison aus Plüdershausen verkünden: Nach einer Saison kehrt der hochtalentierte Tobias Tran wieder zurück zur Spvgg, nachdem die Plüderhausener ihr Team aus finanziellen Gründen aus der Regionalliga zurückziehen werden. „Das freut mich sehr, dass er wieder hier ist. Wir hatten immer einen gute Draht zu Tobi. Einmal wöchentlich hat er weiterhin mit unserem Coach Martin Mewes auch in dieser Runde in Satteldorf trainiert.“ Im vergangenen Sommer wurde Tran deutscher Meister im Jungendoppel, nun kann sich der 17-Jährige in Satteldorf im vorderen Paarkreuz im Männerbereich etablieren.

Mit ihm könnten die Satteldorfer sogar oben angreifen. „Das kann man aber jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie stark unsere Konkurrenten in der neuen Runde sind“, tritt Ziegler auf die Euphoriebremse. Mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld wäre er schon zufrieden.

Klassenerhalt für Zweite

Den Ligaverbleib in der Landesklasse hat die Satteldorfer Zweite durch den Saisonabbruch sicher. Aktuell belegte das Team den Abstiegsrelegationsplatz, aber eine Relegation wird ja bekanntlich nicht durchgeführt. „Mit Simon Kouril und Chris Hofmann haben wir hier auch zwei sehr talentierte Nachwuchsspieler, die den Sprung in die erste Mannschaft schaffen könnten“, freut sich Ziegler über die insgesamt beeindruckende Entwicklung in der Satteldorfer Tischtennis-Abteilung und hofft nun, dass die Männer bald wieder an die Platte gehen dürfen.