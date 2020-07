Könnte die Ausnahmesituation der Corona-Zeit genutzt werden, um das Rothenburger Krankenhaus so auszuhöhlen, dass am Ende nur noch wenig von der leistungsfähigen Klinik übrig bleibt? Diese Sorge haben vier niedergelassene Ärzte geäußert, die in einer gemeinsamen Praxis in Rothenburg arbeiten. Mit einem offenen Brief sind die Mediziner an die Öffentlichkeit gegangen. Dr. Gerhard Sontheimer, der Chef des kommunalen Verbundsunternehmens Anregiomed, zu dem das Rothenburger Krankenhaus gehört, widerspricht den Ärzten vehement und betont, wie wichtig ihm der Erhalt aller drei Klinik-­Standorte im Landkreis Ansbach sei.

Dagegen spricht der Vorstand des Krankenhausfördervereins Mediroth von einer „systematischen Schwächung der Klinik Rothenburg” und erläutert, dass Rothenburg als erhaltenswertes Haus sogar 400.000 Euro an staatlicher Förderung erhält. Die aber müsse innerhalb des Anregiomed-Verbundes „auch hier zum Erhalt und Ausbau eingesetzt werden”. Das Vertrauen in die Anregiomed-Führung sei jedoch geschwunden, betonen Hans-Peter Nitt und Dr. Rainer Hoffmann für den Förderverein.

Das Ärzteteam, das aus Dr. Gertrud Overmans, Jan Over­mans, Aleksei Kadnikov und Dr. Wolfgang Weltzer besteht, bringt in seinem offenen Brief Bedenken vor, besonders weil das Rothenburger Haus für Notärzte und den Rettungsdienst „fast ständig abgemeldet" sei und nicht mehr angefahren werden dürfe. Sontheimer entgegnet, von „ständig" könne keine Rede sein, aber Abmeldungen seien an allen Häusern zeitweise unumgänglich.

„Irrglaube“

Krankenhausstandort und Notarztversorgung seien gefährdet, so die Kritik der Ärzte. Die Schwächung der Rothenburger Klinik geschehe „im Irrglauben, um das Ansbacher Krankenhaus am Leben zu erhalten”. Diese These wird von den Verantwortlichen bestritten. Andere, darunter Ärzte, halten sie gar für schädlich, denn man müsse den Anregiomed-Verbund als Ganzes sehen und die Corona-Belastung berücksichtigen. Freilich war das Ansbacher Krankenhaus mit großen Verlusten schon früher das eigentliche Sorgenkind, während das Rothenburger Krankenhaus bis vor etwa zwei Jahren noch wirtschaftlich betrieben wurde.

Die vier Ärzte sehen zwischen „den beschwichtigenden Erklärungen“ der Anregiomed-Leitung sowie zuständiger Politiker und der Alltags-Realität eine immer größere Lücke. Ihre Erkenntnis: „Wir haben bisher versucht, in Gesprächen mit dem Vorstand, dem Landrat und dem Zweckverband Rettungsdienst unsere Sorgen anzubringen. Gebracht hat es außer Lippenbekenntnissen nichts. Auch wenn Dr. Sontheimer versucht, seine Kritiker per Klagen mundtot zu machen, gehen wir jetzt an die Öffentlichkeit, bevor wir eines Tages aus der Corona-Krise auftauchen und verwundert feststellen, dass vom Rothenburger Krankenhaus nur noch die Immobilie steht.“

Bedarfsplan

Die Kritiker verweisen darauf, dass von 180 Betten in Gynäkologie, Chirurgie und Innerer jetzt 165 im Krankenhaus-Bedarfsplan stehen, aber tatsächlich sei man derzeit auf lediglich 100 begrenzt, wovon nur 40 auf die Innere entfielen. Die Elektrophysiologie sei stillgelegt; es drohe entgegen früherer Beteuerung ihre Verlagerung nach Ansbach. Auch für die Kernspintomografie gebe es am Krankenhaus kein Personal mehr, ebenso für die Überwachungsstation. Es herrsche großer Mangel in der Pflege.

Dr. Sontheimer setzt dagegen, die nötigen Gerätschaften würden in Rothenburg, obwohl nicht wirtschaftlich zu betreiben, weiter vorgehalten. Dies unterstreiche die „anhaltenden Bemühungen bei der Personalsuche”. Die Kardiologie sei weiter fester und wichtiger Bestandteil der Inneren.

In der Pflege fehle Personal, und immer mehr langjährige Mitarbeiter kündigten, weil sie unter jetzigen Bedingungen nicht mehr arbeiten könnten, stellt das Ärzteteam fest. Der Anregiomed-­Chef verweist auf intensive Personalsuche, aber man werbe Pflegekräfte nicht agressiv von anderen Kliniken ab. Außerdem liege die Personal-Fluktuation in Rothenburg mit 5,8 Prozent jährlich unter dem Schnitt deutscher Krankenhäuser mit 8,5 Prozent.

Stellungnahme

In seiner sechsseitigen Stellungnahme zum Ärzte-Brief schreibt Gerhard Sontheimer, er stehe zu seinem Wort, „dass der Standort Rothenburg stabilisiert und gestärkt werden muss”. Die Kritiker aber versuchten „eine nicht vorhandene systematische Schwächung herbeizureden”. Rothenburg stehe nicht außerhalb des Verbundes, sondern sei wesentlicher Bestandteil und präge „maßgeblich die Unternehmensidentität mit“.

Die meisten Krankenhäuser in Deutschland litten an Fachkräftemangel. Dass Patienten für MRT-Diagnostik nach Ansbach verlegt werden, stimme nicht. Aber ein durchgängiges Betreiben des MRT in Rothenburg sei aufgrund des Personalmangels nicht möglich.

Auf die Stellungnahme der Klinikleitung folgte wiederum eine öffentliche Reaktion der Kritiker, in der diese unter anderem davon sprechen, es würden mit Aufstellung einer EPU-Anlage in Ansbach „klammheimlich Fakten geschaffen”. Auf Anfrage dazu, betonte die Pressestelle, dass dies nicht so sei, sondern man weiterhin die Elektrophysiologie in Rothenburg vorhalte, die zitierte Ausschreibung beziehe sich auf die bereits installierte Anlage in Ansbach und das habe nichts mit Rothenburg zu tun.

Rothenburgs neuer Oberbürgermeister Dr. Markus Naser setzt ebenso wie sein Dinkelsbühler Kollege Dr. Hammer auf den Erhalt der Klinik vor Ort im bisherigen Leistungs-Umfang. Nach seiner Kenntnis zweifle niemand im Verwaltungsrat daran, dass die drei Klinik-Standorte Ansbach, Rothenburg und Dinkelsbühl plus die Praxisklinik in Feuchtwangen erhalten blieben. Er habe selbst mit mehreren Zuständigen gesprochen, so auch „stundenlang“ mit Dr. Sontheimer. Der OB: „Trotzdem ist ein wachsames Auge nötig.”

Konzept

Spannend wird es nun mit einem medizinischen Konzept, das am 8. Juli dem Verwaltungsrat im Beisein der ärztlichen Direktoren erstmals als Grobentwurf vorgelegt wurde. Auf unsere Presseanfrage dazu wurde vom Vorstand nichts gesagt, lediglich mitgeteilt, man nehme zu nicht öffentlichen Beratungen im Verwaltungsrat nicht Stellung.

Nach unserer Recherche geht es aber um eine grundlegende Ausrichtung von Anregiomed, um überleben zu können – dies immerhin auf Grundlage der bestehenden Standorte. Letztlich ist es die Frage, wie viel dem Landkreis Ansbach und der Stadt Ansbach ihr defizitäres Verbundklinikum wert ist.

Gesetzliche Anforderungen, die Rolle der Krankenkassen, die Politik in Berlin und in den Ländern bestimmen im Gesundheitswesen entscheidend mit, was vor Ort möglich sein wird. Dr. Sontheimer: „Mich persönlich bestärkt die Corona-Krise in der Erkenntnis, dass der Erhalt aller drei Krankenhaus-Standorte von entscheidender Bedeutung für die medizinische Versorgung von Stadt und Landkreis Ansbach ist.” Man verfüge in Rothenburg „über hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die sich mit hoher Kompetenz und viel Herzblut ihren Aufgaben widmen”.