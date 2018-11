Crailsheim Nicht alles war früher besser

Crailsheim / Andreas Harthan

Immer wieder spürt der Stadtarchivar bei Führungen durch Crailsheim Trauer bei Einheimischen. Die Wunden, die der Zweite Weltkrieg geschlagen hat, sind tief, und sie brechen immer wieder auf – gerade bei Führungen. Andererseits weiß Folker Förtsch als Historiker, dass früher bei weitem nicht alles besser war. Und so stand eines Tages die Frage im Raum, wie sehr unterscheidet sich denn das frühere Crailsheim vom heutigen. Es bedurfte nur noch eines Anstoßes durch Kreisarchivarin Monika Kolb, und schon stöberte ihr bienenfleißiger Kollege in Crailsheim durch das rund 40 000 Fotos und Postkarten umfassende Crailsheimer Stadtarchiv.

55 Bildpaare

Herausgekommen ist schlussendlich ein Buch, das anhand von 55 Bildpaaren aufzeigt, wie es früher in der Stadt an der Jagst war, und wie es heute aussieht. Vorgestern stellten die beiden Archivare ihr Buch anhand einiger Bildpaare von einst und jetzt vor, ließen so bei den zahlreichen Zuhörern Erinnerungen wach werden, und sorgten für jede Menge Gesprächsstoff beim anschließenden Gläschen Wein im Arkadenforum des Rathauses.

Stadtarchivar Förtsch hob hervor, dass nicht nur der Zweite Weltkrieg für teilweise „brutale Einschnitte“ ins Stadtbild sorgte, sondern auch die städtebaulichen Moden der 1960er- und 1970er-Jahre. Damals machte sich ein junger Bürgermeister daran, aus dem einstigen Landstädtchen eine moderne Stadt zu formen – auch und gerade mit Hilfe der Architektur. Hellmut Zundel konnte zwar bei Weitem nicht alle seine hochfliegenden Pläne realisieren, aber die von ihm so geliebten „städtebaulichen Dominanten“ wie etwa das Jagstbrückenhochhaus – nach dem Rathausturm das zweithöchste Gebäude in der Stadt – wurden realisiert.

Gerade in Städten, deren Gesichter sich stark verändert haben, ist oft der Satz zu hören, dass früher alles besser war. Stimmt nicht, sagt der Historiker Förtsch, und verweist auf so wichtige Plätze wie den Schweinemarktplatz und den Marktplatz, die bis in die 1980er-Jahre nichts anderes als Parkplätze waren. Oder die Lange Straße, eine der ältesten und wichtigsten Straßen in der Stadt, die früher ein fast unüberwindbares Hindernis zwischen Unter- und Oberstadt war, weil sie von bis zu 16 000 Autos am Tag befahren worden ist. Heute ist sie vor allem für Fußgänger da. In den vergangenen 40 Jahren habe sich die Stadt „sehr zum Positiven verändert“, betonte Crailsheim-Kenner Förtsch.

Allerdings habe sich nicht alles zum Besseren entwickelt. Förtschs Paradebeispiel für diese These ist der Schlossplatz. Einst war er „der größte und repräsentativste Crailsheimer Platz“, heißt es im Buch. Dort stand das Freitag’sche Haus, ein imposanter Fachwerkbau aus dem späten 17. Jahrhundert. Für viele Crailsheimer ist es bis heute das schönste Haus, das je in Crailsheim gestanden hat. Und heute? Steht dort ein Allerweltsbau mit einem dunklen Loch im Erdgeschoß – der Zufahrt zur Tiefgarage. Am Schlossplatz stand einst auch die Oberschule, die Vorläuferin des Albert-­Schweitzer-Gymnasiums. Und natürlich das Schloss, der Außenposten der Ansbacher Markgrafen. Nicht vergessen werden darf die Schillerlinde, die 1905 zum 100. Todestag des Dichters gepflanzt worden war. Und jetzt? Ist der Platz als solcher kaum mehr wahrnehmbar, sorgt nicht nur bei Förtsch für Traurigkeit. Der Platz erwacht eigentlich nur einmal im Jahr zu neuem Leben, wenn am Kulturwochenende dort die Krannummer stattfindet.

Das Buch „Crailsheim – einst & jetzt“ zeigt auch mit Bildpaaren aus den Stadtteilen auf, wie viel sich verändert hat. Ein Beispiel ist das Wasserschloss in Erkenbrechtshausen, dass mittlerweile aus seinem langen, langen Dornröschenschlaf erwacht ist. Das Buch zeigt sogar auf, was sich verändern wird: Das zwar unter Denkmalschutz stehende, aber völlig vernachlässigte Gasthaus zum Sauerbronnen an der Straße nach Roßfeld, das unlängst von einem Crailsheimer Bürger gekauft worden ist. Er wird es renovieren und einer zeitgemäßen Nutzung zuführen.

Mahnende Worte

Der Stadtarchivar nutzte den Abend, um ein paar mahnende Worte an Verwaltung und Gemeinderat loszuwerden. „In Crailsheim ist in den vergangenen Jahren zu schnell zu viel abgerissen worden“, sagte er. Gerade in einer Stadt, in der so viel durch Kriegseinwirkung zerstört worden ist, müsse sorgsam mit dem umgegangen werden, was noch da ist. Es dürfe nicht vergessen werden, das Bausubstanz aus früheren Jahrhunderten identitätsstiftend für die Bürgerschaft sei.

Bürgerinitiativen

Bestätigungen dafür liefert das Buch gleich einige. So war es eine Initiative von Crailsheimern, die dafür sorgte, dass der Rathausturm wieder einen Helm bekam. Es waren Bürger der Stadt, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts verhinderten, dass die Liebfrauenkapelle abgerissen wird – für Förtsch ist das „ein Erfolg der wohl ersten Bürgerinitiative in der Crailsheimer Geschichte“. Das Buch erinnert auch an die erbitterten kommunalpolitischen Auseinandersetzungen, die in den 1980er-Jahren dem Abbruch der Stadtmühle vorausgingen. In Crailsheims neuem Baubürgermeister Jörg Steuler hatte er übrigens einen aufmerksamen Zuhörer.

Info Das Buch „Crailsheim – einst & jetzt“ (erschienen im Sutton Verlag, Erfurt) ist erhältlich im HT-Shop in der Ludwigstraße und im örtlichen Buchhandel.