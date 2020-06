Im Radio hatten die Gehrings aus Hilgartshausen davon gehört: Von einem Mehrweg-System speziell für Metzgereien, der sogenannten „Ecobox“. Damit weniger Verpackungsmüll anfällt, können Kunden gegen Pfand eine solche Box mitnehmen und ihren Wurstaufschnitt, ihren Käse, ihren Fleischsalat, ihre Schnitzel, ihr Mittagessen oder was auch immer mit nach Hause nehmen. Beim nächsten Metzgerei-Besuch bringen sie die Box, die es in verschiedenen Größen gibt, wieder zurück – und bekommen entweder ihr Geld oder lassen sich einen erneuten Einkauf wieder in eine saubere „Ecobox“ packen. Gute Idee, fand Metzgermeisterin Hannah Gehring – übrigens Mitglied der Nationalmannschaft des Fleischhandwerks – und nahm sich des Projekts an.

Vor ein paar Wochen startete die Metzgerei Gehring mit 200 Behältnissen, mittlerweile wurde bereits zweimal nachgeordert. Jetzt sind 400 Boxen im Einsatz. „Das Angebot kommt bei unseren Kunden sehr gut an", sagt Hannah Gehring. „Bisher haben wir keine Box wieder ganz zurückgenommen." Sie schätzt, dass sich ungefähr ein Viertel der Kunden spontan für das System entschieden hat – weniger übrigens beim Mittagstisch, mehr beim normalen Einkauf.

„Das speziell auf den Einkauf in Metzgereien zugeschnittene System macht gängige Plastikverpackungen wie Menüschalen, Salatboxen, Einschlagpapier und Tüten zu 70 Prozent überflüssig“, schreibt die Firma Ibonic aus Weiterstadt, die hinter der „Ecobox“ steckt. Metzgerei-Betreiber wie die Familie Gehring kaufen dort die Boxen ein, diese werden in einer Werkstatt für behinderte Menschen mit dem jeweiligen Logo versehen. „Nach einem Zyklus von mehreren Jahren wird die vollständig recycelbare Ecobox aus dem Verkehr genommen und der Wiederaufbereitung zugeführt“, so der Hersteller.

Hannah Gehring sieht auch den Vorteil, dass den Kunden ein sauberer Transport ermöglicht werde und die Lebensmittel in den Boxen länger haltbar seien. Diese sind für den Kühlschrank, fürs Gefrierfach, die Mikrowelle und die Spülmaschine geeignet.

Insbesondere für kleine Betriebe

„Metzgereien, die am Ecobox-­Mehrwegsystem teilnehmen, unterstreichen ihre Wertschätzung für die Umwelt und den verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen“, zeigt sich Karsten Daugill, der Geschäftsführer der Ibonic GmbH, in einer Pressemitteilung überzeugt. „Mit dem Mehrwegsystem unterstützen wir insbesondere kleine und mittelständische Metzgereien, da wir festgestellt haben, dass diese Metzgereien schon länger auf überflüssige Plastikverpackungen verzichten wollen, aber bislang auf kein ganzheitliches System zurückgreifen konnten.“