Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg misst an zwei Stellen in Crailsheim die Konzentration des gesundheitsgefährdenden Schadstoffs.

Was sollen die Kunststoffrohre da in der Luft, mag sich manch einer fragen, der durch die Wilhelmstraße oder durch die Schönebürgstraße in Crailsheim kommt. Aufklärung verheißt ein Aufkleber außen am Rohr, auf dem steht: Landesanstalt für Umwelt Baden-

W­ürttemberg, kurz LUBW, Karlsruhe.

Die LUBW weitet Luftqualitätsmessungen aus und überwacht seit Anfang des Jahres an 40 zusätzlichen Standorten im Land die Konzentrationen des gesundheitsgefährdenden Stickstoffdioxid (NO 2 ), heißt es in einer Pressemitteilung. Warum? „Immer mehr Kommunen und Bürger haben sich in den letzten Monaten mit der Bitte an uns gewandt, an ihren Wohnorten die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid zu überprüfen“, erklärt LUBW-Präsidentin Eva Bell. In Crailsheim war es die Stadtverwaltung, die nach einem Antrag der Grünen-Fraktion und einer Anfrage von Stadtrat Uwe Berger (CDU) auf die LUBW zuging.

Insgesamt 68 Messstellen

Diesen ganzen Ansinnen trägt die Landesregierung nun mit dem Sondermessprogramm Rechnung. „Die zusätzlichen Messungen helfen uns, die Schadstoffbelastung an vielbefahrenen, innerörtlichen Straßen noch detaillierter zu dokumentieren“, sagt Uwe Lahl, Amtschef im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, das die Sondermessungen finanziert.

Derzeit misst die LUBW die NO 2 -Konzentration an insgesamt 68 Stellen im Land. Die 40 neuen Standorte wurden im Vorfeld geprüft. Auswahlkriterien waren hohe Verkehrsbelastung, vorhandene Wohnbebauung und geringe Windgeschwindigkeit. Erste Ergebnisse sollen im Frühsommer vorliegen. „Messpunkte, an denen eine Überschreitung des Jahresgrenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft möglich erscheint, sollen dann das ganze Jahr betrieben werden“, teilt die LUBW mit. Momentan wird lediglich für drei Monate gemessen – und zwar mit sogenannten Passivsammlern.

Ein Passivsammler besteht aus einem Glasröhrchen und ist ungefähr so lang wie ein Zeigefinger. Im oberen Teil gibt es einen beschichteten Filter, das untere Ende ist durch eine Fritte verschlossen. Stickstoffdioxid aber kann sie passieren, es wandert durch das Röhrchen bis zum Filter. Dort kommt es zu einer chemischen Reaktion, durch die das NO 2 gebunden wird.

Schutz vor Witterungseinflüssen

Nach der Beprobung wird der Passivsammler im Labor der Landesanstalt für Umwelt untersucht. Unter Berücksichtigung der Probenahmedauer wird die mittlere Konzentration von Stickstoffdioxid am Messort bestimmt. Bleibt die Frage nach den Kunststoffrohren. Die sollen die darin eingehängten Passivsammler vor Witterungseinflüssen schützen.

