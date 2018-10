Menschen In Ingersheim weihnachtet’s gewaltig

Crailsheim / Birgit Trinkle

Natürlich könnte sie Tag für Tag die Füße hochlegen, Freundinnen zum Kaffeetrinken treffen, ein bisschen bummeln gehen. Sie hat so viel gearbeitet in ihrem Leben, dass sie einen Ruhestand verdient, der auch wirklich Ruhe schenkt. „Aber das bin nicht ich“, sagt die Ingersheimer Landfrauen-Chefin, deren Wohnzimmer derzeit ein einziges großes Deko-Lager für den Weihnachtsmarkt ist.

Über die neue Ingersheimer Halle, die ja überwiegend für den Sport genutzt wird, lässt sich viel Gutes sagen, die passende Kulisse für eine Weihnachtsaktion aber stellt sie nur nach richtig viel Vorarbeit: Allein 500 große, weiße Papier­sterne wurden gebastelt, zudem rote Bänder für die Tische, Lichter und Tannenzapfenschmuck. Und das ist nur die Dekoration.

Rund 300 Einmachgläser

Der Weihnachtsmarkt der Landfrauen in Ingersheim ist aus gutem Grund so beliebt: Ein fast vier Meter hoher Tannenbaum ist vorbereitet, 300 Pfund Weihnachtsplätzle werden gebacken und in Einmachgläsern verkauft. Für die Bewirtung verarbeiten die Landfrauen 1,5 Zentner Kartoffeln zu Salat, zudem 25 Kilo Fleischkäse und ebenso viel Fleisch. Etwa 80 Kuchen werden gebacken. Mittendrin ist wie immer Anita Pfänder als Vorsitzende. In diesem Jahr wurde sie für ihr Ehrenamt mit Crailsheims Goldenem Horaffen ausgezeichnet, aber wenn die Rede auf ihre Verdienste kommt, verweist sie auf die Gemeinschaft der Landfrauen. Nur gemeinsam seien die Ingersheimerinnen so stark.

Grenzwertige Lehrjahre

1948 in Heilbronn geboren und bei Ansbach aufgewachsen, ist ihr die Fränkin bis heute anzuhören. Ausgebildet wurde sie als Metzgereiverkäuferin, ein Beruf, zu dem früher das Kochen gelehrt wurde. Hauswirtschaft hat ihr die Mama beigebracht, vor allem aber eine sehr strenge und ebenso geschätzte Lehrmeisterin. „Geschadet hat’s nicht“, sagen die meisten Menschen, die auf harte Arbeit zurückblicken. Auch Anita Pfänder sieht viele Vorteile in ihren Lehrjahren, räumt aber auf Nachfrage ein, dass diese Zeit Spuren hinterlassen hat. Wenn ein Mädchen mit 13 Jahren in eine Ausbildung gesteckt wird, in der Schweinehälften zu tragen sind, die einem gestandenen Mann zu schaffen machen, wirkt sich das natürlich auf die noch nicht gefestigten Knochen und Bänder eines Kinderkörpers aus.

Eine Fränkin in Hohenlohe

Zunächst aber schloss sie mit „sehr gut“ ab und stürzte sich in den Beruf: „Ich hab’s geliebt, in der Metzgerei zu arbeiten.“ In den 70er-Jahren war sie als Patentante öfter zu Besuch bei ihrer in Ingersheim verheirateten Schwester und deren Kindern, und hier lernte sie ihren Zukünftigen kennen und lieben. Das Paar heiratete, brachte einen Sohn und eine Tochter zur Welt. Die ganze Zeit über hat Anita Pfänder gearbeitet, bis ihr 1993 die Bandscheiben so zu schaffen machten, dass ihr der Arzt nach einer schweren Operation klarmachte, dass es das jetzt war mit der Metzgerei.

Nach der Operation wurde sie Atelierleiterin der „Frankfurter Handarbeiten“, die vielen noch ein Begriff sind, und statt mit Würsten ging sie jetzt mit Kreuzstich, Nadelmalerei und Hardanger-Stickerei um. In diesem Jahr, 1993, wurde sie als Gründungsmitglied die erste Vorsitzende der Landfrauen in Ingersheim, ein Amt, dem sie bis heute viel Kraft und Zeit schenkt. Begonnen hat das alles an Sonntagnachmittagen, an denen die erste Mannschaft kickte, die Männer guckten, die Kinder im Sand spielten und die Frauen einander beim Kaffeetrinken näherkamen. Bis heute ist an den Jagstauen eine starke Gemeinschaft am Werk.

Trauer und neues Glück

Diese Gemeinschaft trägt auch durch schwere Zeiten. Als Anita Pfänder 2011 ihren Mann in kürzester Zeit an den Krebs verlor, waren Kinder und Enkelkinder wichtig, aber eben auch die Arbeit bei den Landfrauen. Heute hat sie in Bernhard Müller einen neuen Lebenspartner gefunden, einen zudem, der sie nach Kräften unterstützt. Im Keller hat er ein 4,50 Meter langes Regal für ihre Mandeltännenbäumchen, für Vanillekipferl, Ingwersterne und Kokosschnitten gebaut. Gemeinsam erarbeiten die beiden auch den Hallenplan und legen fest, wo Krippenbauer, Mützenmacher und Strümpfestricker stehen, wo all die Aussteller zu finden sein werden, die Jahr für Jahr nach Ingersheim kommen.

Der Weihnachtsmarkt, dessen Erlös stets Ingersheim zugutekommt, ist nicht die einzige Aktion der Landfrauen. In einem eigens angefertigten Brunnenhäusle bauen sie eine Krippenlandschaft auf, es gibt einen lebendigen Adventskalender und einen Osterbrunnen. Viel Arbeit? Ja natürlich. Aber Anita Pfänder möchte es nicht anders haben.

Info Der Weihnachtsmarkt in der Ingersheimer Halle findet am Freitag, 16. November, von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 17. November, 10 bis 17 Uhr, statt.